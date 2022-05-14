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麥當勞套餐價格挨批太貴 網稱「不能無腦買」曝正確用法

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞套餐近年不斷調漲，網友直呼太貴，並透露最優惠吃法是買兩套1+1套餐。（本報系資料庫）
麥當勞套餐近年不斷調漲，網友直呼太貴，並透露最優惠吃法是買兩套1+1套餐。（本報系資料庫）

麥當勞是全球速食業龍頭，大小朋友都喜歡吃，不過近年套餐價格卻不斷飆升。有網友發文分享，隨便點了一份套餐，原以為只要120元，未料卻漲到175元，直呼這樣的價格「還要不要讓人活」，貼文一出後，不少網友也表示，點餐不能無腦買，必須搭配1+1等優惠才能買得划算。

原PO在「PTT Gossiping板」發文，她說，今天去換抽到的商品券，點了一份炸雞腿排套餐，搭配中薯可樂，沒有另外加點其他餐點，卻要175元，令她傻眼。原PO說，餐點價格實在太貴，簡直讓人不活不下去，並好奇詢問，未來套餐價格是否會漲到300元。

對此，網友紛紛留言附和，「卡啦雞腿堡套餐不是139嗎」、「有人買就沒問題，過陣子再漲一波」、、「之前假日常常賣光，現在快收店都還有」、「重點還吃不飽，不如買兩份丹丹」、「1+1=100，指日可待」、「然後還變難吃」、「貴爆了，又變回80年代的奢侈品」。

有網友也建議原PO，現在買麥當勞不能無腦買，需要活用各種優惠，「等抽到優惠券再去吃」、「現在要便宜只能吃1+1配甜心卡」、「1+1買二份吃二個漢堡」、「甜心卡買一張，麥當勞APP每天登入」、「cp值吃法是兩套1+1」。

不過，有網友認為是因通貨膨脹、基本薪資調漲、經營權轉給台灣企業等原因所致，「設點餐機要錢啊，你不知道很花成本嗎」、「 你看看雞腿便當多少了，麥當勞不貴吧」、「真是不知道通貨膨脹的厲害」、「改成台資早就回不去了，看看賣給台資之後價格漲了幾波就知道」。

麥當勞 套餐 速食 PTT

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