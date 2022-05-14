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一路口收3罰單女騎士火大開罵 網見「違規照」反轟：還敢檢討別人

聯合新聞網 / 綜合報導
女騎士在同一路口連續違規三事項，收到總共3900元的罰單氣炸。 圖／爆怨公社
女騎士在同一路口連續違規三事項，收到總共3900元的罰單氣炸。 圖／爆怨公社

一名女網友13日在臉書火爆開罵，她5月初時騎機車出門時，被後方駕駛連續檢舉了3個違規事項，總共噴了3900元，她氣到瘋狂詛咒檢舉人，不過上千網友看了違規原因後，不但不同情她之外，反倒撻伐原po「有辦法一個路口就違規三次，真厲害」、「自己犯錯，沒檢討自己還有臉公開詛咒別人...真可怕」。

女網友在「爆怨公社」貼文表示自己被檢舉違規，她氣炸說「我違規我不否認，但是這位檢舉人你是不是太無聊太閒了，還是腦子有洞？我真的很佩服你1秒可以拍兩張照片，你用了三張照片排列不同去檢舉我三個違規」。

她指出「總金額是3900元，你這明明就是報復性檢舉，而且這個地點還是居家巷口的紅綠燈，就只有一條巷子你就不要讓我碰到你，祝福你疫情得到陽性重症、過馬路被撞到、騎車會跌倒、開車會翻車、返家發現自己被火燒厝」。

罰單照片，事發是在5月初，地點位於新竹市東區明湖路，原po是被民眾依「不依規定駛入來車道、汽機車駕駛人未依規定使用方向燈、駕車行徑有燈光號誌管制之交叉路口闖紅燈」三項違規條例舉發，分別被罰了900元、1200元、1800元總共為3900元。

網友看完不但沒同情她，反而也火大撻閥她「前提，妳違規在先，1逆向2沒打方向燈3闖紅燈」、「自己犯錯，沒檢討自己還有臉公開詛咒別人...真可怕的人」、「有辦法一個路口就違規三次，真厲害」、「繼續這樣騎我覺得出事的絕對不是檢舉人，而是妳自己，肉包鐵還是算算有沒有那個強大的肉身被撞都不會受傷」。

女騎士同一路口連收三張檢舉罰單，火大詛咒檢舉人。 圖／爆怨公社
女騎士同一路口連收三張檢舉罰單，火大詛咒檢舉人。 圖／爆怨公社
女騎士同一路口連收三張檢舉罰單，火大詛咒檢舉人。 圖／爆怨公社
女騎士同一路口連收三張檢舉罰單，火大詛咒檢舉人。 圖／爆怨公社
女騎士同一路口連收三張檢舉罰單，火大詛咒檢舉人。 圖／爆怨公社
女騎士同一路口連收三張檢舉罰單，火大詛咒檢舉人。 圖／爆怨公社

交通違規 罰單

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