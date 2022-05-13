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「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

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阿伯「快篩陽」還跑他家吃飯 媳慘重症才告知

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO父母的朋友明知自己快篩陽性，還到他們家吃飯。示意圖／ingimage
原PO父母的朋友明知自己快篩陽性，還到他們家吃飯。示意圖／ingimage

目前全台確診案例仍在不停飆升，有時做好個人防疫卻防不了刻意隱瞞的有心人士。日前一名網友提到，父母的朋友快篩陽性沒去做PCR，還到他們家吃飯，造成原PO一家四口染疫。一直到該阿伯家中媳婦被他傳染致重症才告知原PO家，讓原PO氣憤不已。

網友在「Dcard發文表示，爸媽的朋友隱瞞自己快篩陽，沒去做PCR還跑去他們家吃飯。還好原PO一家四口雖染疫但皆無症狀，當天同桌吃飯的叔叔一家五口也染疫。原PO提到，他和弟弟工作的同辦公室同事全被匡列，達20多人染疫，其中一人咳到痰帶血，重症住院。

父母的朋友一直到家中媳婦重症住院，才告知自己其實快篩陽性。原PO氣炸表示：「因為這位大叔沒公德心，光是來我家吃飯，最少因此上百人中標…他家人傳給別人的都還沒算。」

許多網友看到也同樣氣憤，「為什麼疫情會失控？有一部分就是這種道德淪喪的人造成的，當然沒有人想生病（故意要拿保險金除外），但是這種自私自利的人真的是活該！」、「我男友同事四天前快篩陽性，剛好後兩天休假，昨天跑去上班（有戴口罩）上完班才回報陽性，他們一整個team都氣得半死。幸好大家篩檢都陰性，三天後還要再篩」、「男友的家人也是，有夠氣」。

快篩陽性 媳婦 PCR Dcard

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