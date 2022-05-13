買洗衣球驚見「一危險物品」藏裡面 她嚇：以後買洗衣精就好

早期洗衣服使用的都是洗衣粉，隨著時代進步，現在大多改為洗衣精為主，不過除了洗衣精之外，洗衣球這項產品也漸漸受到青睞，不過有一名女網友卻抱怨買了某品牌的洗衣球，卻發現除了變色以外，還有一個危險物品藏在裡面，讓她嚇了好大一跳，貼文讓不少鄉民也直呼太扯。

原PO在「全聯消費經驗老實說」表示日前買了某品牌的洗衣球，打開一看發現洗衣球變色，更誇張的是包裝裡頭還有生鏽的小刀藏在裡面，讓她看了嚇傻，直呼「以後還是乖乖買洗衣精就好」。

原PO表示平時只有她跟男友兩人，一開始看到刀片時，她還罵男友為何亂放，但男友否認是他放的，兩人也都不曾看過這刀片，事後原PO也跟店家聯絡並獲得補償。

不少鄉民也覺得太誇張，「太恐怖了」、「真的比扯鈴還扯」、「這個一定要反映讓廠商知道，真的很危險」、「生產過程的疏失跟買（洗衣精、洗衣球、洗衣粉）哪個都沒差…直接客訴就是了」、「還好妳有看，如果手直接抓進去取洗衣球，會直接割到」、「還好沒割到手」、「客訢+1」、「去全聯客訴吧，他們應該會處理」。