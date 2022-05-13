離譜女居隔還進公司快篩 確認陽性「再搭車回家」

連日確診人數激增，身邊有人確診早已見怪不怪。日前一名女網友在「爆怨2公社」提到，她先生公司會計小姐的同住姪女確診，會計卻在可能染疫的情況下，一早跑到公司做快篩，篩出陽性後，還到對面銀行辦事，再搭火車回家，讓她直呼「離譜到不行」。

原PO分享，先生公司的會計前一晚就傳訊息告知同住姪女確診，隔天若快篩陽性就會請假。沒想到隔天原PO的先生告訴她，會計確診了，一開始原PO還不以為意，但先生說，那位會計在當天一早搭火車到公司，還到對面公司借快篩，接著驗出陽性，她將結果告知老闆和對面公司後，還跑去對面銀行辦事，再搭火車回家。

老闆得知後氣得罵她在家快篩就好，「還到處禍害他人」，害老闆還到對面公司道歉。原PO聽完後直呼這行為太天兵，簡直像在聽故事。

許多網友看完也覺得這行為太離譜，「陽性還坐火車！這可以檢舉罰錢吧！禍害別人耶」、「這不是天兵，是無腦」、「到公司快篩是怎樣？快叫老闆應徵新人」、「這病毒是出來測道德跟智商的，唉！不是罵確診者，而是很多確診人的身邊有豬隊友」、「我同事有一個有症狀不舒服，跟其他同事借快篩，篩完跑來我們辦公室，舉著裝夾鏈袋那個2條線，問我們這是啥意思？快被嚇死，夠天兵吧」。

若以上原PO所說屬實，該會計應為居家隔離對象，若擅自外出最重恐面臨100萬罰緩。