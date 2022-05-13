家人確診他也快篩陽 急排視訊看診醫卻回：只是小感冒

昨(12)日開始，3類民眾快篩陽性可安排醫師視訊診療判斷確診。沒想到開辦第一天就有網友在PTT發文抱怨，他快篩驗出陽性後安排視訊看診，醫師卻認為他只有流鼻涕，僅是小感冒，不列入確診。並說若不滿意結果就去做PCR，讓他不知該如何是好。

網友發文提到，家中妹妹三天前就驗出PCR陽性，昨天早上原PO也驗出快篩陽性，安排視訊診療後，醫師問了症狀，認為他只有流鼻涕，不列入確診，只是一般小感冒。而醫師只告訴他，若不滿意結果就去做PCR，讓他不知該怎麼辦。

原PO並在留言區補充，公司要求要PCR才能請防疫假，且保險理賠也需要PCR證明。

不少網友就留言建議他快去做PCR，「還能怎辦？醫生不就說不滿意就PCR」、「政府沒説快篩陽=確診，還要醫生同意才算」、「換醫生，不然就是驗PCR，他們比你還要無奈」、「那就去驗PCR啊，PTT有PCR功能嗎」。

依目前實行的視訊診療辦法，要透過醫師判斷病情，若醫師認為有疑慮，或醫病雙方未能達成共識時，就會請病人再進一步做PCR，並非病人驗出快篩陽性就直接視為確診。