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母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

快篩陽至採檢點才知得「自費4500元PCR」 他嘆：超前部屬一場空

聯合新聞網 / 綜合報導
確診人數不斷增加，各醫院急診室被快篩陽性等待PCR採檢的人擠爆，圖為示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影
確診人數不斷增加，各醫院急診室被快篩陽性等待PCR採檢的人擠爆，圖為示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影

「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」者今（12）日起不需進行PCR快篩陽性可直接視同確診，但非這三類人仍需經PCR採檢確診。有一名網友分享經驗，他帶著快篩陽性檢體到採檢站，才驚覺未經網路預約者都需要自費採檢，自費價格並不便宜，但無奈網路預約爆滿，他只好花4500元自費採檢，他不禁抱怨「超前部屬都是一場空」。

這名網友在PTT發文表示，他在11日晚上快篩陽性，而家人告知他直接帶著快篩去聯醫PCR不用篩檢費用，但當他抵達採檢處卻被告知「沒有網路預約的人，通通需要自費採檢」，又依照等到結果出爐時間不同，「自費採檢」分成花3500元等24小時、花4500元等12小時兩種，且如果PCR完想就醫拿藥，就又需要額外付費。

原PO聽完當場傻眼，早在出門前就看過雙北PCR網路預約狀況，「兩天內根本都已經預約滿了」，原PO最後還是選擇花4500元自費採檢；他也透露現場其實有不少民眾聽到要自費PCR就直接回家，護理師也只跟他們說「在家待著吃藥就好」。

原PO感嘆「確診後才發現上面說的『超前部屬』，全都是一場空」，貼文引起網友討論，紛紛留言「叫網路預約多開一些名額吧」、「自費本來是給有出國需求的人用，快篩陽做PCR本來就應該公費好嗎...」，更有人狠酸「沒錯啊～鈔（票）錢（來馬上幫你）部屬」、「確診後就變孤兒」、「自主應變吧」。

PTT PCR 快篩陽性 自費PCR

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