詐騙來電「訂錯房要扣款」 她一句話惹毛對方火速掛斷

時不時打來的詐騙電話令許多民眾不勝其擾，多數人接到會選擇直接掛斷，但有一位民眾卻逆向操作，開心地附和對方，反倒讓詐騙電話主動掛斷。此文一出，引來萬人點讚，還有300多則留言。

一名女網友在臉書社團發文分享接到詐騙電話的應對方法。她接到一通詐騙電話稱，「因為我們飯店的錯誤，不小心幫您訂到今天入住的三間房，沒辦法取消可能會直接扣款」，聽聞後她非但沒有掛斷，反而和顏悅色地回應，「太感謝你了！我剛好一直想訂都訂不到，我現在立刻過去」，話還沒說完對方就急忙掛了電話，讓她笑稱「真的都不給人家機會聊天欸」。

網友們也大讚她，「好爽的回答喔，讚」、「下次詐騙集團再打來可以用」、「詐騙遇到妳會氣死」。更有人稱接詐騙電話已變成生活樂趣，「防疫在家每天最期待的就是詐騙電話」、「現在的樂趣就是等詐騙電話接起來嗆回去，或是跟他唬爛」。

許多網友分享自身戰勝詐騙電話的經歷，「我也遇過說我內褲訂了會連續出貨12個月。我跟他說那很好因為折扣超低我願意買12份」、「我接過對方說：小姐您好，您在2月時在這裡訂購洗頭水，公司幫您扣錯款了。我：洗頭水？台灣這邊通常稱洗髮精耶！對方就掛了」、「我今天也接到說是礁溪旅館客服，說我訂到團購價需要訂10次房，我問能選日期嗎？就被掛電話了」。