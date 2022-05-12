和平島花5,300買活海鮮吃到假貨 店家發毒誓「有的話被車撞」卻自打嘴巴

許多遊客到基隆和平島除了欣賞特殊地景，也會順道到漁港享用海鮮大餐。日前一位民眾到和平島用餐，花費5,300元大啖活海鮮，卻發現食材遭店家偷調包成冷凍食品，反映後老闆娘還矢口否認，讓他決定上網揭露店家真面目並堅持提告，防止更多遊客受騙。

一位民眾在「爆料公社」揭發一家惡劣攤販，他指出，上週末到基隆和平島享用活海鮮大餐時，店家偷把活海鮮替換成冷凍海鮮，事後還拒不承認。據他描述，這位老闆娘當天熱情待客，且積極介紹他們店內的活海鮮，原po見該攤販品項眾多，又提供代客料理的服務，於是決定嚐鮮看看。

原po一行人點了海沙蝦1.6斤、海戰車2尾、大花蟹1隻、沙母1隻，總計共4,300元。據老闆娘報價，花蟹約一斤880元（55/兩），但實際上卻算他們一斤1,350（84.4/兩），雖然收費高於報價，但原po考量到當下並非產季，加上攤販在疫情下也不好生存，他也就接受。

當時老闆娘還大方附贈他們活海膽和海菜，於是他們決定再付1,000塊請店家代客料理。負責代客料理的是旁邊的另一家餐廳，老闆娘則親自把海鮮送到餐廳，當時原po還特別交代老闆娘「不要給我偷換喔」，對方回應「不可能偷換啦，這家餐廳沒那麼大的花蟹」。

豈料，海鮮一上桌他們立刻發現不對勁，照理說新鮮的海沙蝦都很好剝殼，但料理後卻有半數蝦子剝殼到一半就破掉。接下來上菜的大花蟹更不新鮮，「肉質很粉，跟我們之前到北海岸吃螃蟹的口感完全不一樣，於是我找了代客料理的餐廳店員詢問，他們說他們拿到是冷凍的！」。

他們立即找老闆娘理論，對方卻一直堅稱提供的是活海鮮，還發下毒誓「如果不是會被車撞死！」更主動說要賠兩隻活的大花蟹補償他們，原po不接受，堅持請她道歉並承認錯誤，結果老闆娘又自打嘴巴，承認她給的是死海鮮。

事發隔天，原po請代客料理的老闆調監視器證明料理時沒有調包花蟹，並詢問當時負責料理的師傅，對方表明，「昨天我殺的時候，我先殺那隻花蟹，牠是大隻的沒錯，可是殼已經撥開，裡面鰓都是挖掉的，身體是冷凍的。」

原po氣憤表示，他花了5,300元卻吃到假海鮮，希望別再有人上當受騙。他目前已委任律師處理，也呼籲大家一起抵制惡劣攤商。

聽聞此事，網友紛紛譴責，「這攤也太貪了吧」、「非常支持提告」、「無良店家為了自己多賺那麼一點，但賠上的卻是整個漁港的名聲」、「觀光客都走光了還不老實做生意」、「太惡劣了！可能已經得手很多次了！」、「看看碧砂漁港怎麽沒落的」。更有網友指出，這些黑心攤商就是從碧砂漁港轉戰過來的，「這間就是碧砂漁港做不下去才轉到這裡來，和平島原本的商家也很傷腦筋」。

也有網友建議購買活海鮮一定要全程緊盯，「下次找這種代客調理的應該看現場殺比較安心了」、「還好我在竹圍買都先看老闆抓出來表演新鮮度，然後全程盯」、「買的當下最好是在自己眼前打包，自己拿回去煮食，比較穩妥」。