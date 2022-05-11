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連6天日篩800人確診！護理師想申請職災「1理由」被拒嘆賤命

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情大爆發，採檢站湧入等候篩檢者，非新聞提及當事人。記者劉學聖／攝影
本土疫情大爆發，採檢站湧入等候篩檢者，非新聞提及當事人。記者劉學聖／攝影

本土新冠肺炎疫情延燒，確診人數持續飆升，醫療量能緊繃也讓醫護人員苦不堪言。一名護理師就在Dcard分享自己疑似在工作時確診，想申請職災卻遭長官拒絕，讓她大嘆確診只能請病假被扣半薪，直呼「護理師那麼賤命嗎？

原PO表示自己是一名護理師，日前因社區篩檢人數上升被調去支援，每天都被800多人的篩檢人數壓得喘不過氣，自己也在5月4日PCR篩檢測出陽性結果確診了。

原PO指出，在4月29日至5月4日期間，連續6天每天都有上班，加上醫院規定不能在外吃飯、聚會，因此原PO每日生活都是上班、宿舍2點一線。然而就在她詢問護理長能否申請職災時卻被果斷否決，因原PO無法證明「在醫院因公被傳染」。

原PO秀出和長官的聊天紀錄。圖／翻攝自Dcard
原PO秀出和長官的聊天紀錄。圖／翻攝自Dcard

貼文也釣出許多網友分享自身經驗，「我也是確診，宿舍跟醫院兩點一線，到現在還在隔離，問醫院都無法給我回應我XX到底請什麼假」、「醫院一定會說不算，像我學姐今天確診，醫院就說她來上班都有穿防護衣，然後也一直噴酒精，所以『不可能』在那麼『安全、衛生』的醫院確診」、「我曾經努力爭取，結果被說貪得無厭，我要離開時還威脅我醫護圈很小，不要把事情鬧大」。

不過也有網友鼓勵原PO，認為即使沒辦法100%肯定算職災，但一定可以申請，最後交由勞動部來評斷是不是職災，「護理部說的不一定是對的，因為職災不是他們說了算。現行狀況下，醫院一定會刁職災，叫確診員工去做基因定序」。

根據報導，鑑於本土新冠肺炎疫情嚴峻，勞動部職安署從寬認定「職災」標準，即使事業單位善盡防疫管制措施，若員工仍因工作、公出或接觸確診同事染疫，也都將從寬認定為職災；另外，勞工可申請防疫補償，若事後確定遭傳染確診，則屬於職災，可請公傷病假。

新冠肺炎 職災 護理師 勞動部 Dcard

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