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悶到快暈倒！醫護嘆：學南丁格爾燃燒自己 每天燒到內褲換兩件

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情持續延燒，醫療量能逐漸緊繃。 記者侯永全／攝影
本土疫情持續延燒，醫療量能逐漸緊繃。 記者侯永全／攝影

本土疫情持續延燒，國內醫療量能逐漸緊繃，社會大眾也開始重視新冠肺炎對醫護界的影響。一名醫護網友近日便發文表示，自己每天都要穿兔寶寶裝、吃飯時間不固定、沒時間上廁所，疫情這兩年燃燒到每天內褲換兩件，照亮了指揮官一句簡單帶過的「撐過就好了」。

一名女網友近日在Dcard以「醫護人員難道不是台灣的一份子嗎」為題發文。她無奈表示，醫護人員不是人嗎？比任何人都接近病毒，從來沒有渴望過一句謝謝和辛苦了，只希望民眾在身體不舒服時也能將心比心。她也透露，醫護人員每天在悶熱環境下待2到3小時，後來是真的會悶到快昏倒，多少醫護是一人照顧十床病人。

另外，她也忍不住感嘆，從以前到現在，學校說要學南丁格爾的精神，燃燒自己照亮別人，表示自己這兩年是真的燃燒到每天內褲換兩件，照亮了指揮官一句簡單帶過的「撐過就好了」。她也坦言，醫護人員也有家人和愛人，但這幾天政府政策一直鬆綁，而確診人數一直在上升，醫護累得跟狗一樣，外面的人卻還是繼續吃喝玩樂，質疑是只有台灣醫護人員要做好防疫，因為要照顧確診者嗎？在貼文最後她也提到，這次醫護人員是真的在求救了，請好好愛護醫院的每位員工、請替醫護人員加油打氣，也請把這群人的心聲分享出去。

貼文底下引起熱烈討論，許多網友紛紛表示，「檢驗科也快掛了…檢體多到做不完就算了，還要一直被病人問報告怎麼還沒出來，以為檢體進去報告就馬上出來嗎？」、「急診1:50，不要等到真的傷亡才來體諒」、「我們做好防疫，換來的就是銷假上班、增加工時、增加護病比，什麼時候可以增加津貼」、「燃燒自己…當我們自焚嗎」、「一堆民眾只會假好心口頭說聲辛苦了，等個幾分鐘就在咆哮怎麼那麼久」、「前陣子狂出狂入每天像地獄，進來又老又病又沒陪病者，後來我確診了很有罪惡感，但我的同事們都在羨慕我」、「我去年逃走了…看到前同事們還在泥沼真的很心疼，也完全不會想回去醫護界」。

醫護人員 疫情 新冠肺炎

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