爭鮮高CP值是這盤 眾人看了哭喊：拜託快回歸

由於缺蛋問題最近許多店家的雞蛋暫停供應，有一名網友就分享她去爭鮮必點的品項溏心蛋壽司也因此停售了，許多老饕看到也表示跟其他店家相比，爭鮮的溏心蛋CP值真的很高，「每次去吃都先點二盤」。

原PO在Dcard發文分享，她認為爭鮮的溏心蛋壽司很划算，相較起來，7-11一顆溏心蛋就賣23元，「爭鮮一盤30元，我覺得很划算ㄟ」，而且也很好吃，可惜現在已經沒有供應了，她也盼望這盤高CP值的溏心蛋壽司可以回歸。

網友紛紛支持爭鮮的溏心蛋壽司，「因為缺蛋的關係暫停販售，等之後供蛋穩定或許有機會回歸」、「這個我超愛！之前在吃爭鮮的時候必拿欸，現在沒有了我很難過」、「終於有人有跟我一樣的想法了，每次去吃都先點二盤」、「這很好吃欸，居然沒有了！？題外話，我都會把美乃滋去掉」、「沒有了？真的假的，超好吃」、「這真的是我的最愛啊」。

此外，也有網友分享其他店家的溏心蛋價格，「一蘭賣38」、「不是爭鮮划算，是7-11賣太貴」、「你會發現用7-11當比較基準什麼都是便宜」、「溏心蛋軍艦一条通也有哦～～只是一盤要40元」、「感覺很划算啊，我家附近有一顆25的溏心蛋，貴死但真的很好吃」、「拉麵店也一顆30貴到懷疑人生」、「我都直接去好市多買一袋回家吃，一袋16顆的那種」、「其實溏心蛋自己做超便宜！」。