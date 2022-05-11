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確診未獲家人關懷反遭責怪 男嘆：疫情根本是家庭照妖鏡

聯合新聞網 / 綜合報導
一位男網友不幸確診，家人不但沒有給予關懷協助，反而一直責怪，讓他覺得心寒。圖擷自《Dcard心情》
一位男網友不幸確診，家人不但沒有給予關懷協助，反而一直責怪，讓他覺得心寒。圖擷自《Dcard心情》

新冠肺炎疫情燒不停，國內單日確診已突破5萬例，加上快篩劑大缺貨，造成民眾人心惶惶。一名網友不幸染疫，家人不但未予關懷，反而是不停地責怪為何會確診，讓他感嘆「這場疫情真的是照妖鏡，把人心最自私的一塊都顯露出來」，呼籲希望「大家不要再獵巫了」。

一位網友在《Dcard心情》板「這場疫情根本是家庭照妖鏡」為題發文表示，自己在5日快篩陽性、6日PCR陽性確診，因屬於輕症所以都在家休養，在這兩三天的時間裡，同住家人的態度卻讓他覺得很心寒。

原PO表示，家人得知他確診後，不但沒有給予關懷，反而是不斷地責怪他「你就是每天那麼晚回家才會確診」、「你上班的地方為何那麼多人確診？」，即使原PO解釋出外都有戴好口罩，也未到人群眾多的地方，工作地點因常有外國政要出入，很多國外辦事處都在同一棟大樓，公司員工多又常開論壇，確診也不是自己願意的。

原PO還寫道，自己的家人不體諒已經讓他很難受了，但在聽到因他確診被匡列的女友遭遇，更是令他難過。原PO女友因學校防疫政策的關係，又是密切接觸者，被要求回自己的老家實行「3+4居隔」，女友家人怪她確診幹嘛要回家，而且也不願幫忙買早餐、快篩劑，女友整個卡在家裡沒辦法出門、也不能做篩檢，整個孤立無援。

原PO感嘆「這場疫情真的是照妖鏡，把人心最自私的一塊都顯露出來了」，他表示自己有打滿三劑疫苗，在公司也都有戴口罩，只有在喝水、吃飯時才脫口罩，自我防疫做到這樣了還是染疫，真的不是故意要確診的，「希望大家不要再獵巫了」、「這場疫情我們共同的敵人是病毒，不是自己人，更不是自己的家人」。

貼文吸引許多網友留言回應，「確定是家人？」、「家人朋友因為擔心一直碎唸是正常的，不過什麼都不幫忙是路人嗎？」、「我只是疑似出現兩條線，就狂被男友罵，真的聽了超心寒的」、「你現在才發現台灣人的心態很扭曲嗎？」、「尤其上班千萬不要當自己單位第一個確診的 直接檢討到死」、「真的…誰都不願意發生這樣的事啊」。

疫情 新冠肺炎

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