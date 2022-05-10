女大生遠距上課偷溜解放 忘關麥克風「ASMR水聲」尷尬放送

本土新冠肺炎疫情急速升溫，根據教育部統計，截至10日，各級學校累計5萬1177名學生染疫，全國有22縣市、2021校採全校或部分班級暫停實體課。一名在家遠距上課的女大生表示，她趁課堂中間偷溜「解放」，殊不知忘記關上麥克風，現場實況完全轉播給同課師生，讓她羞愧大喊「有夠尷尬」。

一名女大生在「Dcard」發文，她提到遠距課程時趁著討論空檔，偷溜到廁所解放，「因為忍有點久，想要有得到解放、過癮的感覺」，她回憶當時不僅一邊深呼吸、吐氣，甚至「上得特別大聲」。

原PO享受「解放的快樂時光」完之後，卻發現有2、3位朋友同時傳訊息「可以把麥克風關掉嗎」，此時原PO才發現解放之前忘記將麥克風關靜音，一時晴天霹靂讓她驚呼「什麼？Oh my觀世音」。事後，她回想上課時教授音量愈來愈大，可能是想藉此將上廁所的聲音蓋掉，尷尬經歷讓原PO大嘆「經過這次慘痛的教訓，知道下次應該等下課再去上廁所」。

糗事曝光也吸引許多網友留言，「社死（社會性死亡，指人被社會忽視、孤立或隔離）」、「這ASMR（最常見由特定的聽覺或視覺刺激所觸發，表明了欣快感的主觀體驗）公開表演，男同學都臉紅了」、「大型社死現場，R.I.P」、「讓我想到以前有一個女實況主上廁所也把mic帶進去，結果全部觀眾聽她在廁所裡演奏交響曲」、「好好笑！妳太可愛了」；另外有網友表示可以將手機放在廁所外，原PO對此回應平常都會關麥克風、上廁所也不會帶手機，不過這次怕途中被老師點名才帶著手機，殊不知卻鑄成大錯。