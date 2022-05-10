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兒童BNT到貨再等等 網友炸鍋：為何郭台銘疫苗那麼準時？

聯合新聞網 / 綜合報導
原本預計5月12日抵台的兒童版BNT疫苗，卻因為「資訊系統有問題」導致尚未上機，抵台時間未定。法新社
原本預計5月12日抵台的兒童版BNT疫苗，卻因為「資訊系統有問題」導致尚未上機，抵台時間未定。法新社

本土疫情延燒，許多家長引頸期盼的兒童版BNT疫苗原預計5月12日抵台，卻因為「資訊系統有問題」，導致抵台時間未定。消息曝光後網友表示當初郭台銘捐疫苗周周到貨，反諷指揮中心指揮官陳時中「你不會，可以去請教或拜託一下郭董嗎？」

國內近期開放5至11歲兒童施打新冠疫苗，但是不少家長擔憂莫德納副作用，希望等兒童版BNT疫苗抵台再讓孩子施打。殊不知，原本預計5月12日到貨的兒童版BNT疫苗，卻「資訊系統有問題」，導致這批疫苗尚未上機，來台時間未定。

消息一出引起民怨，有網友在PTT發問「為啥郭董拔拔的疫苗那麼準時？」，他表示當初郭台銘捐贈疫苗後，周周都有疫苗抵台，反諷陳時中「你不會，可以去請教或拜託一下郭董嗎？」；另外，也有人不解為何陳時中買物資總是一波三折，他大嘆「為什麼別人買就好好的東西，給陳時中一碰就變成這副德性？」

對於兒童版BNT疫苗到貨延遲，網友也紛紛發表意見，「交期是催出來的、不是吹出來的好嗎？」、「企業等級的催貨本來就是這樣」、「私人企業跟公務員的差別」、「牙醫跟企業家能比的？」、「成功的企業家是不會犯低級錯誤」；不過也有人替陳時中緩頰，「意外又不能預測」、「郭董只是最後一棒，沒有政府哪有疫苗」、「應該問BNT吧，毛一堆」、「你應該說為什麼只有BNT就問題一堆」。

新冠疫苗 BNT 陳時中 郭台銘

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