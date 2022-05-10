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一直讓人想歪 他見5個宣傳品「名字到底怎麼取的」網全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享自己看過的奇妙廣告看板。圖／取自Dcard
有網友分享自己看過的奇妙廣告看板。圖／取自Dcard

街上的廣告看板林立，但其中竟有讓人意想不到的驚喜，近日有網友便貼出照片，表示自己曾看過幾個奇怪的廣告看板，「不知道為啥一直會讓人想歪」。照片貼出後也引起共鳴，網友們也紛紛分享讓自己「想歪」的宣傳品。

有網友在Dcard發文分享自己看過的有趣看板，表示「這些廣告看板，不知道為啥一直會讓人想歪」，並貼上五張照片。

原PO貼出的首張照片是牛仔褲店家貼出的廣告詞「再大的鳥都裝得下」，表示「以前賣大尺碼牛仔褲很流行的一間店，不過現在好像很少看到了」。第二張則是貼在大樓，有女性照片的廣告，但因為釘子的位置在胸前，因此變得尷尬，原PO笑道「廣告看板當場直接從平面變立體展示」。

第三張照片則是一日本公司宣傳照，但裁圖的位置讓原本是蓄鬍的下巴畫面變得奇怪，原PO便說「右上角跑出一個小兄弟又黑又粗」。第四張則是名字容易引人遐想的「穴吹物業集團」，讓原PO疑惑「真的好奇當初集團名字到底怎麼取的」。

最後一張則是販賣情趣用品的店家，該店搭上「九天玄女」潮流，把當中的台詞「800英呎」、「100英呎」、「降肉」等作為宣傳，原PO也表示有發現老闆會不停更換廣告，「每次經過一次都覺得好笑一次」、「之前是柴柴可以色色圖沒想到這次居然跟上九天玄女潮流換了這個，很好奇下次會變出什麼新的花樣」。

照片貼出後也引發共鳴，有網友便分享自己看過寫著「門市小姐 專上工讀生」的奇怪紅布條，還有網友說因為光線和視角關係，把診所名稱看成「淫妞診所」。另有網友認真回應爸爸會去第一張照片中的店家買褲子「據我所知都穿好幾年了」。

有網友則針對第四張照片評論，「我每次經過穴吹也覺得這家物業名字好特別」、「穴吹好好笑，我每次要去補習班上課經過都會被笑死」、「穴吹這個名字感覺是日本企業」。事實上，過去就曾有人以此為題在PTT發文，當時網友即回答「就日商管理公司啊！」、「就物業啊，穴吹物業和保全很有名」。

有網友說因為光線和視角關係，把診所名稱看成「淫妞診所」。圖／取自Dcard
有網友說因為光線和視角關係，把診所名稱看成「淫妞診所」。圖／取自Dcard

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