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看攏嘸 ！機車被貼13字神秘文字 網一看秒懂曝貼心舉動

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友臨時將機車停放路邊，怎料回來時卻發現一張「13字密碼」。圖擷自爆系知識家
一名網友臨時將機車停放路邊，怎料回來時卻發現一張「13字密碼」。圖擷自爆系知識家

要先解密才能找到鑰匙？一名網友臨時將機車停放路邊，怎料回來時卻發現一張「13字密碼」，無論是從左到右、從上到下，都無法組成一個句子，讓原po看得一頭霧水，只好上網求救，結果意外掀起話題。

該名網友在「爆系知識家」發問，他表示只是停車去路邊買個東西，回來時機車卻被貼上一張13個字的紙條，其內文寫下「請記車火子得鑰熄車箱匙丟了」，讓原po想了老半天，都無法猜測文意，因此只能跪求網友解答。

文章曝光不少人也哀號，表示根本看不懂，「看了頭痛是正常的嗎」、「真是火星文啊」、「可以直接寫出（鑰），不用查手機的人，感覺就很聰明」、「真的太難了，我看到下面留言才知道答案，真的長知識」、「傳說中的貪食蛇留言」、「國文老師快哭了！來個翻譯！」。

就有網友就點出這是「換位加密法」，並公布正解「記得熄火，鑰匙丟車廂了」。而該名路人的小巧思也受到許多人誇獎，「做功德還不想讓人輕易看透」、「他很用心耶！應該是為了避免其他人看懂，但車是你的，你一定會認真看懂」、「車主需自行解碼後才能找到鑰匙，這是好心人預防宵小的另類做法，值得給予肯定」、「為善不欲人知，要提醒車主鑰匙幫他放車廂裡，又不想讓他人知道產生竊意，拼湊式跳躍寫法」。

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