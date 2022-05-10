小姊妹確診狂燒40度出現幻覺、哮吼 父母擔憂：以為會失去她們

本土疫情延燒，不少年幼的孩子，還尚未施打疫苗，這讓許多家長們很擔心，萬一孩子們染疫該怎麼辦。一名母親就分享全家確診的過程，希望透過文章，能給其他迷惘的父母們有點方向。

這名30歲的母親在PTT分享全家確診的經驗，她表示自己的兩個女兒分別為5歲、2歲，而她與老公皆打滿3劑疫苗，4月23日老公被匡列，陸續出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，隔天PCR結果陽性，25日原Po也開始發燒，但這時仍快篩陰性。

26日她一早就帶著女兒們到醫院做PCR，到了下午姊妹倆開始發燒及咳嗽、喉嚨痛，妹妹甚至還出現嘔吐的症狀，最後母女三人的PCR結果也是陽性。

隔天社區醫院送全家人的藥來，姊妹倆的喉嚨痛加劇，只要一咳嗽就會痛到哭出來，並反覆發燒，最高還燒到40.3度，姊妹倆全身無力，只好軟綿綿的癱在床上，這時妹妹仍持續嘔吐。

截至晚上11點，姊妹倆已經連續發燒31個小時，妹妹出現「哮吼」，姐姐開始喘，於是趕緊打電話叫救護車，經醫師評估後安排姊妹倆住院，這時原Po與老公已不再發燒，但仍有咳嗽、喉嚨痛的症狀。

28日凌晨，妹妹開始腹瀉，且再次出現「哮吼」，醫師表示若出現「哮吼」要趕緊送醫，不然很可能會呼吸困難，妹妹經醫師施打類固醇後狀況稍微緩解，但同時間姊姊卻高燒不退，直到隔天上午十點，姊姊已持續發燒第46個小時，開始出現幻覺且胡言亂語，醫師檢查後給她注射點滴以避免腦炎，幸好最後順利退燒。

29日姊妹倆的狀況逐漸恢復，而原po與老公僅剩下咳嗽、鼻塞等症狀，5月2日經醫師評估後，全家可以回家居隔。

最後，原po除了感謝醫護人員外，也感嘆Omicron對於健康的大人來說，或許真的只是媒體寫的「小感冒」，但對於孩子來說根本不是！小孩確診後的病程之快，讓我們夫妻差點以為要失去她們！要是有個萬一，請務必密切注意小孩的症狀。

另外，她也提醒若有保防疫險（確診理賠的部分），需醫生證明，可以在10+7隔離之後掛號聯合醫院「新冠肺炎特別門診」請醫生開立證明。