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外送60元炒青菜長這樣…她嘆花錢買經驗 網曝「1原因」：店家也無奈

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友點外送炒青菜，送來的份量（右）跟平台上的照片（左）差距很大，讓她傻眼。圖擷自《爆怨公社》
一位女網友點外送炒青菜，送來的份量（右）跟平台上的照片（左）差距很大，讓她傻眼。圖擷自《爆怨公社》

外送平台服務為外食族提供點餐便利性，透過網頁圖片介紹即可點選喜愛的餐點。一位女網友透露，用外送點了一份60元的炒青菜，收到的實品和店家提供的照片差很大，讓她直嘆「果然是照騙」、 就當「花錢買個經驗罷了」。

一位女網友在《爆怨公社》發文表示，因為一整天沒有吃青菜，就使用外送平台點了一份炒青菜，餐點送來後，打開一看份量真的讓她傻眼，內容物跟平台上店家提供的照片差太多，質疑這樣要賣60元！無奈直嘆「還是勤勞一點去市場買一把吧」，就當是「花錢買個經驗罷了」，文末還標註「#果然是照騙」。

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言回應，「這個真的有貴到，但是是叫外送的，就認了吧」、「看起來好像被偷吃一半」、「天價菜，自己用比較划算啊」、「很誇張的青菜！不管是價格還是份量！！菜市場一把大梗空心菜也才30元，炒出來應該是你買的三倍份量！」、「圖片內容僅供參考，產品照片與實物內容可能不符，泡麵不也一樣嗎」、「笑死，我一口就沒了」。

但也有網友持不同看法，問題可能出在外送平台抽成太高，「你們知道外送平台會跟店家收取35%嗎？店家賣你100元裡面只有65元是店家收走，其中有35元+外送費是平台拿走」、「外送平台抽很大，店家不抬價或減份量，真的是做身體健康的」、「你以為你是買菜？不，不是的你是買外送員服務，青菜是附贈的，這樣你有比較開心嗎」。

外送 美食外送

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