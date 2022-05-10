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門口總有違停車…他提月付3千租車位 女車主大砍價「我只停25天」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO房門口總有人亂停阻擋出入，非常苦惱。 圖／翻攝自爆廢公社
原PO房門口總有人亂停阻擋出入，非常苦惱。 圖／翻攝自爆廢公社

位在一樓的房子，最怕的就是有陌生人亂停車，擋住出入口。近日有網友抱怨，倉庫門口總被亂停車，無法出入，便想和對方商量出租門口位置供停車使用，沒想到對方直接砍掉2/3租金，還理直氣壯地說「我一個月只停25天」，讓他無奈貼出對話，嘆「奇文共賞」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，稱自己有間老房子在做倉庫使用，但一樓出入口總被陌生人亂停，車頭還貼著鐵捲門，讓他完全無法開門，嚴重影響進出，以往他都是拍照檢舉到對方不再來停，但現在沒辦法檢舉了，只好另尋方法。

左思右想後，他便傳訊給一位女車主，表示想將門前空位用「每月3000元」的價格出租給她，如果同意的話再商量請她停車時留個走道方便出入。沒想到女車主收到簡訊後，竟回「我每天只停7個小時，停一個月800元，你方便租我1000塊就OK」，並大言不慚地表示「我一個月只停25天」。

收到這樣奇葩的回覆，原PO頓時哭笑不得，直接就拒絕女車主的提議，並請她移車，警告「我看到會直接請警察拖走」。

網友們看到女車主的回應，也不禁紛紛讚嘆「好強！我說臉皮的部分」、「得了便宜還賣乖的典範」、「奧客中極品」、「有辦法這樣回應人家真的很妙，誰給他勇氣的」、「人不要臉天下無敵」、「世間奇葩的人真多，擋人家出入、侵佔他人土地，為何還能這樣理直氣壯的回答，真不知臉皮有多厚」、「我房子也沒有24小時在裡面住，可以減免2/3的租金嗎」。

不少人也留言為原PO出主意，「請她去停一個月800的格子呀」、「鐵門看起來很髒，這時候就是要沖洗鐵門的時候了」、「不要給她停！說實在，真的如果有一天有需要緊急逃生時，光聯絡她開車，恐怕已經來不及。再來就是她太不合理了，還討價還價，別租了，直接加裝柵欄上鎖吧」。原PO則回覆「之前有放請勿停車，結果後來連那塊請勿停車的牌子都被偷走了」。

根據《道路交通管理處罰條例》新制規定，自4月30日起，違規停車檢舉項目只剩違規並排停車、占用身障停車格、在公車站、交岔路口、消防車出入口5公尺內違規停車等，不過仍可打電話請警察到場開單處理。

違停 交通違規

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