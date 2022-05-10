從小就念錯？「炸」雞到底怎麼唸 網見正解愣：好彆扭

國語的讀音時常讓人難以分辨，一名網友指出，他一直都把炸雞的「炸」讀音念作「ㄓㄚˋ」，但有天卻發現主播在播報新聞時，將炸雞的「炸」讀音念作「ㄓㄚˊ」，便讓他很好奇是不是自己從小就念錯，文章曝光引起網友們熱議。

該名網友在PTT發問，她表示自己在新聞台上聽到主播念炸雞時，將讀音念成「ㄓㄚˊ」，讓他聽了一頭霧水，直呼「電視台主播不是最講究字正腔圓的嗎？難道是我從小就唸錯？還是「炸」現在有兩種發音啊？我個人是堅決唸「炸」啦，炸彈的炸」。

文章曝光，許多網友們留言，「我也一直都唸二聲，到底哪裡彆扭」、「問這個感覺有點吹毛求疵」、「是說雜已經不是聲部問題，是忘記捲舌了啊」、「沒聽過身邊有人唸二聲」、「2聲用油炸，4聲用火藥炸」、「小時候學校都教二聲阿」。

事實上，根據教育部國小字典中，當形容火藥爆發或突然發怒時，讀音就念作「ㄓㄚˋ」，例如炸山、氣炸，而當形容以多量的油煎熟食物時，則唸作「ㄓㄚˊ」。