快訊

獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

「這縣市」長者打疫苗送2劑快篩 網狂讚：應推廣到全國

一歲半確診童40度高燒、全身發抖 父母送急診卻掀網論戰「浪費資源」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名父親於網上分享家中小孩確診送急診的經歷，卻遭網友質疑浪費醫療資源。此為示意圖。圖片來源／ingimage
一名父親於網上分享家中小孩確診送急診的經歷，卻遭網友質疑浪費醫療資源。此為示意圖。圖片來源／ingimage

近日，一名父親在網上發文親述小孩確診的驚恐歷程，談及半夜孩子高燒40度，加上出現嘴唇發紫等症狀，他緊急打119送急診。不料他的分享意外掀起網友論戰，一方主張輕症送急診是佔用資源，另一方則認為應同理父母心情，不該事後諸葛，爭執不斷讓這名父親決定二度出面回應質疑。

家住新北市新莊到的一名父親於PTT上發文，講述家中小朋友確診的心路歷程。他寫道，因家中長輩染疫，一歲半的孩子也跟著中標，在6日凌晨發高燒40度，且全身發抖、嘴唇發紫。於是他撥打119送到林口長庚急診，掛號看診塞入退燒肛門塞劑後，至凌晨3點就逐漸退燒並返家。

不料，這段經歷遭網友質疑，孩子屬於輕症不該送急診，「好奇在急診怎麼處置，至少以我文字理解那些就是輕症內容」、「如果吃了退燒藥後體溫有退，活動力恢復能喝水進食，就是輕症啊」、「先退燒再跑急診。不是讓小朋友40度排隊一兩個小時排急診」、「發燒的時有狀況衝急診沒問題，但『先退燒』再衝急診可以讓大家省很多時間」。

也有父母分享自身經歷，「我小孩（1歲半）燒到40度，打去急診室護理師說現場很多寶寶發燒，也要等很久，如果可以想辦法壓下來，還是自己照顧，真的抽蓄或嚴重才送」。

不過，許多網友也站在這位父親的立場替他反駁，「看到孩子高燒，做父母的真的很難在家待的住」、「其實很多人是沒遇到才能講的雲淡風輕」、「你真的沒錯，孩子這樣誰不緊張呢？」、「覺得判斷是對的，無需理會那些講風涼話的推文」、「目前真的沒有很完美的方案，有小孩的爸媽都辛苦了」。

原po見狀也二度發文回應網友批評，他指出，當時小孩症狀嚴重「已發燒到40度加上全身發抖、四肢冰冷和嘴唇發紫」，只能自私地選擇打119急診，小孩有個萬一都是他不可承受之重。他說知道急診會排很久，只是想有個萬一時至少有醫護人員及醫療器材可以馬上處理，並沒有抱怨醫療人員的意思，醫療人員真的很辛苦。

指揮中心說明居家照護警訊處理。圖／指揮中心提供
指揮中心說明居家照護警訊處理。圖／指揮中心提供

疫情

延伸閱讀

急診人力荒 醫師喊話保險公司「別再要確診者來開證明」

該等兒童BNT疫苗？ 醫療粉專呼籲：有就先打！

醫曝3特徵等於100%PCR陽性 直言：中央地方都不想當壞人

疑先染Alpha再中Omicron 她「二度確診」揭後遺症：身體變很差

相關新聞

一歲半確診童40度高燒、全身發抖 父母送急診卻掀網論戰「浪費資源」

近日，一名父親在網上發文親述小孩確診的驚恐歷程，談及半夜孩子高燒40度，加上出現嘴唇發紫等症狀，他緊急打119送急診。不料他的分享意外掀起網友論戰，一方主張輕症送急診是佔用資源，另一方則認為應同理父母心情，不該事後諸葛，爭執不斷讓這名父親決定二度出面回應質疑。

61萬網紅全家六口確診 不想群聚做PCR遭質疑「隱匿疫情」

在Instagram擁有超過61萬名粉絲追蹤的網紅夫妻周筠（Yun）和金該（Dzingai），經常拍攝影片分享一家六口的日常生活，深受許多人喜愛。日前卻透露，家中兩個小孩快篩呈陽性，但不想到醫院群聚做PCR...

台南長者打疫苗送2劑快篩 網大讚終極武器「應推廣到全國」

近日疫情加劇，為了鼓勵長輩儘速接種疫苗，台南市政府祭出相關優惠，即日起凡是65歲以上民眾施打疫苗，除可領取500元禮券，還可再加領2劑快篩。此舉被網友大讚「比衛生紙和摺凳還強大的終極武器出現了」、「應該推廣到全國」。

母親節點餐等1小時她爆氣 過來人安慰：要等很正常

每逢一年一度的母親節，民眾會去餐廳聚餐共度時光，但今年受到疫情影響，顧客紛紛改為外帶，日前有一位網友抱怨外帶餐點等了「1小時」，她認為被餐廳話術安撫，無奈表示「感覺很差」，網友也安慰她「有節日時要等很正常」。

外送員把餐點託「1樓小妹妹」轉交 真相曝光讓萬人笑瘋

近日本土疫情爆發，美食外送既方便又快速，且外送員經常將餐點寄放在管理室，提供無接觸服務相當不錯。不過，昨（8）日一名網友分享外送員把他的餐點託付給「一樓的小妹妹」，照片曝光後讓萬名網友都看笑了，直呼「

業者想趁母親節撈一筆「狂開7分身」 外送員慘被拖下水氣炸：害我賺嘸

雲端廚房？一名外送員PO文抱怨，他在跑單時意外遇到一家店在不同平台加開不同店名以吸引消費者，沒想到造成業者負荷不了大量訂單，落得「爆單」下場，這也害得他明明拒單卻又被拉回來，不只損失加碼獎勵也浪費珍貴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。