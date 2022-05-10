一歲半確診童40度高燒、全身發抖 父母送急診卻掀網論戰「浪費資源」

近日，一名父親在網上發文親述小孩確診的驚恐歷程，談及半夜孩子高燒40度，加上出現嘴唇發紫等症狀，他緊急打119送急診。不料他的分享意外掀起網友論戰，一方主張輕症送急診是佔用資源，另一方則認為應同理父母心情，不該事後諸葛，爭執不斷讓這名父親決定二度出面回應質疑。

家住新北市新莊到的一名父親於PTT上發文，講述家中小朋友確診的心路歷程。他寫道，因家中長輩染疫，一歲半的孩子也跟著中標，在6日凌晨發高燒40度，且全身發抖、嘴唇發紫。於是他撥打119送到林口長庚急診，掛號看診塞入退燒肛門塞劑後，至凌晨3點就逐漸退燒並返家。

不料，這段經歷遭網友質疑，孩子屬於輕症不該送急診，「好奇在急診怎麼處置，至少以我文字理解那些就是輕症內容」、「如果吃了退燒藥後體溫有退，活動力恢復能喝水進食，就是輕症啊」、「先退燒再跑急診。不是讓小朋友40度排隊一兩個小時排急診」、「發燒的時有狀況衝急診沒問題，但『先退燒』再衝急診可以讓大家省很多時間」。

也有父母分享自身經歷，「我小孩（1歲半）燒到40度，打去急診室護理師說現場很多寶寶發燒，也要等很久，如果可以想辦法壓下來，還是自己照顧，真的抽蓄或嚴重才送」。

不過，許多網友也站在這位父親的立場替他反駁，「看到孩子高燒，做父母的真的很難在家待的住」、「其實很多人是沒遇到才能講的雲淡風輕」、「你真的沒錯，孩子這樣誰不緊張呢？」、「覺得判斷是對的，無需理會那些講風涼話的推文」、「目前真的沒有很完美的方案，有小孩的爸媽都辛苦了」。

原po見狀也二度發文回應網友批評，他指出，當時小孩症狀嚴重「已發燒到40度加上全身發抖、四肢冰冷和嘴唇發紫」，只能自私地選擇打119急診，小孩有個萬一都是他不可承受之重。他說知道急診會排很久，只是想有個萬一時至少有醫護人員及醫療器材可以馬上處理，並沒有抱怨醫療人員的意思，醫療人員真的很辛苦。