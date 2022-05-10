61萬網紅全家六口確診 不想群聚做PCR遭質疑「隱匿疫情」

在Instagram擁有超過61萬名粉絲追蹤的網紅夫妻周筠（Yun）和金該（Dzingai），經常拍攝影片分享一家六口的日常生活，深受許多人喜愛。日前卻透露，家中兩個小孩快篩呈陽性，但不想到醫院群聚做PCR，被許多網友們質疑恐會涉及「隱匿疫情」，對此讓媽媽Yun好崩潰，直問「到底該怎麼做」。

「Rice&Shine」日前發文表示，因大兒子墨墨的同學確診，全家被迫居家隔離一週，好不容易解隔後，帶著孩子們到公園玩耍，怎料8日僅9個月大的龍鳳胎弟弟Leo卻出現發燒症狀、快篩陽性，隨後龍鳳胎姊姊Ida也同樣發燒，昨早二兒子酒及也出現食欲不佳、發燒等症狀，同樣快篩陽性。

Yun擔心不到醫院做PCR是在隱匿疫情，但又擔心帶孩子們到醫院會增加風險，致電到相關單位得到的答案讓她好崩潰。圖擷自 IG＠riceandshine.co

Yun9日於限時動態透露，她前天說不想帶4個孩子去醫院做PCR後，就被許多網友告知「一定要通報，不然算是隱匿疫情」，於是她立刻打關懷中心，對方說有車來速可以預約，但Yun發現近三天的預約全滿，「他說那就去醫院現場排隊，不過要排很久喔」。

Yun表示，家中四個孩子，有兩個小孩陰性，另外兩個陽性，不希望到醫院排隊暴露在更危險的環境中，「而且我們自己也是危險的一群人」。後來她聽從關懷中心的建議下打給衛生局防疫專線，得到的回覆是「沒有法規說不行不做PCR」，Yun聽完崩潰直問「現在做跟不做到底該怎麼辦?」。

Yun也在IG上貼出全家六口快篩陽性的結果。圖擷自 IG＠riceandshine.co

Yun也在IG上貼出全家六口快篩陽性的結果，無奈表示「全軍覆沒」。她也收到在區公所工作的網友，對於「是否一定要做PCR」的解答，並與大家分享資訊，對方解釋若快篩呈陽性，其實並沒有強制要到醫院做PCR，可以在家自主隔離，但差別就在於無法拿到隔離通知書，恐會影響到防疫保險，且也拿不到醫院開的藥。

另外，也有衛生局人員指出，依現行規定在5月12日之前，還是需要PCR才算確診，且為了確保在有狀況時迅速得到適當的醫療照護，因此仍建議去做PCR較好，「重點不是隔離書，而是你們的病例註記」。