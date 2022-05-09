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母親節點餐等1小時她爆氣 過來人安慰：要等很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
母親節許多人外帶餐點，一名網友抱怨「等餐等一小時」。示意圖／ingimage
母親節許多人外帶餐點，一名網友抱怨「等餐等一小時」。示意圖／ingimage

每逢一年一度的母親節，民眾會去餐廳聚餐共度時光，但今年受到疫情影響，顧客紛紛改為外帶，日前有一位網友抱怨外帶餐點等了「1小時」，她認為被餐廳話術騙了，無奈表示「感覺很差」，網友也安慰她「有節日時要等很正常」。

網友在臉書「爆怨公社」發文表示，母親節時去餐廳外帶餐點，點餐時店員說要等半小時，她評估後覺得還可以，時間到了回到餐廳，沒想到店員又說剛做完前面客人的餐點，要再等5至10分鐘，結果等到警察來驅趕原PO違停的車輛，餐點還沒弄好。

過了一小時後，原PO才拿到全部餐點，她抱怨「本來想說跟店員講不要了，反正還沒付錢，但後來忍耐，就這樣被浪費一小時，重點是內用的客人大約只有2-3桌，外帶區餐盒也沒有爆單，大約3-5盒」。最後她無奈表示「覺得一直被店員話術，感受很差，枉費疫情前我去內用很多次，之前的經驗都很不錯，下次不會再去了」。

對此，有過來人安慰「很正常」、「剛好遇到母親節，加上疫情所以大家都選擇外帶回家去吧」、「母親節爆單正常，現在疫情期間大多都選擇外帶，有些人是打電話預定，可能人還沒到達現場，節日的餐廳都很可怕，外面看到的都沒有內場來的準確」、「應該要給一個確定能給的時間，讓消費者判斷要不要，或者怎麼利用空檔再回來」、「以前做餐飲遇到節日，我都跟客人說要等30分～1小時半，如果客人不想等太久，我都會建議點的東西要盡量一樣，這樣師傅可以一次做，如果點太多種都直接跟客人說要等1小時半。還有熟食跟要現切的都要等很久」。

疫情 母親節

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