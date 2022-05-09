搶快篩亂象多 他排隊見1景象怒爆：到底在幹嘛？

本土疫情爆發，排隊買快篩已成全民運動，有網友發現，很多老年人都用椅子等物品佔位排隊，讓他直呼「真的看不懂這些人在幹嘛？」他也氣到直接排道起點上，無視後面佔位的老人們。許多網友都遇過類似情境，大罵「超好笑，有些老人就覺得來位置上打個卡就是他們的了」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他近日到家裡附近的藥房購買快篩，卻發現有一堆阿姨、阿伯一早就「放椅子」佔位，但本人卻沒有在位置上排隊，甚至有人待在遮雨棚下躲太陽。

網友發現許多老年人用椅子佔位排隊。圖／取自 Dcard

該網友表示，「我人一到我也不管三七二十一，我直接站在起點前面，真的看不懂這些人在幹嘛」。

其他網友紛紛留言「椅子直接給他坐下去排第一個啊，不然他們有本事不要拿椅子出來浪費空間」、「每次看到這種都滿頭問號，前幾天誇張的是老人住家就在藥局旁邊，他用板凳佔位，然後在家裡開心的跟鄰居聊天，看到這種真的會整個火大」。

還有網友留言「超好笑，有些老人就覺得來位置上打個卡就是他們的了，我之前在診所排門診的時候，有個阿姨本來坐在路邊的機車上（重點機車也不是她的，素質100分），看到我去排隊直接衝上來跟我說『欸妹妹這阿姨先來排的齁，所以等一下你要讓位置給阿姨先進去哦』，哪個義務教育告訴你卡位就是你的？」