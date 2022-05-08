確診住院嘆「根本不像流感」 他見護士遭霸凌含淚喊：快升3級

本土新冠確診數字持續飆升，醫療量能緊繃，一名網友就在PTT上分享自己染疫住院，目睹第一線護士遭咆哮含淚的情景，不禁直呼希望「趕快升3級」，別讓第一線的醫護人員超出負荷。

原PO表示，自己是5月初確診感染Omicron病毒，很快家中4口也都淪陷，但幸運的是一家人算是前幾波確診，都還在區公所能處理的範圍內，很快就得到相關協助。然而就在5日，原PO的血氧掉至96%，開始有胸悶症狀，但因為電子圍籬，只能等待1922跟醫院的通知才能就醫，同時也致電兩家醫院，卻都沒有得到回覆。一直到晚上9點，原PO甚至覺得再等下去應該會沒命，最後只好報請轄區員警並自行就醫。

沒想到到了醫院才是另一個考驗。原PO透露急診室非常忙碌，要做任何檢測都得花費人力，急診室的設備也得花大把時間包膜，檢測後再拆膜消毒，「如果未來一次10人確診，急診室根本就不用玩了」。原PO還嘆道，當天照顧自己的護士一直被咆哮跟霸凌，看得出來她是含著眼淚在做醫護，「壓力非常大」。

對此，原PO也坦言自己先前打了一劑AZ出現不適症狀，經醫師評估沒有打第二、三劑。他表示，流感症狀就算不舒服，症狀緩解後感冒就會慢慢好了，但COVID-19就算症狀緩解，它也會換另一症狀，包括喉嚨痛、全身無力、痠痛等繼續折磨，直呼「這病毒根本就不是流感」，直言如果台灣這狀態再持續下去，「很快醫療量能就會爆了」，原PO也向指揮中心喊話別愈放愈鬆，並非鼓勵封城，而是希望別讓疫情擴散太快，保持醫療量能穩定，「該升3級就勇敢升」。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「其實四月中衛生所的人就忙到發瘋了...」、「有人會嗆你不然去住上海啦」、「你會被罵是恐慌仔」、「贊成，但這對經濟傷太大，政府不太可能會做」；但也有人駁斥原PO看法，「每個人症狀不一樣，你可能是比較明顯的那種，不然大部分都2-3天就好得差不多」、「我A流感也是喉嚨鼻拖了幾個禮拜才好，看來COVID和流感一樣啊」、「您對流感有點誤解吧？流感一樣會死人的」。