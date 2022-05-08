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護理師隔離病房拚戰10小時 嘆「第一次濕到會滴水」網不捨

聯合新聞網 / 綜合報導
一名護理師在臉書分享自己工作的辛勞，她透露在隔離病房忙到全身濕透，甚至還會滴水，讓網友們看了不捨。 圖／爆廢公社公開版
一名護理師在臉書分享自己工作的辛勞，她透露在隔離病房忙到全身濕透，甚至還會滴水，讓網友們看了不捨。 圖／爆廢公社公開版

新冠肺炎疫情日趨嚴重，確診人數逐日增加，造成醫院就醫、PCR人數暴增，第一線醫護人員負荷沉重，連吃飯休息的時間都沒有。一名護理師在臉書就透露自己忙到衣服褲子都全濕，甚至還會滴水，讓網友們看了心疼又感動，直呼「你們辛苦了」。

這名護理師在臉書「爆廢公社公開版」分享工作辛勞，她說自己工作以來，第一次忙到全身衣服褲子都濕透，而且還濕到會滴水。原PO表示這是她在隔離病房工作4小時的戰蹟，在短暫休息過後，還得要再回隔離病房拚6小時。

她PO出工作所穿的衣褲半身照，並表示「衣服跟褲子原本是淡粉紅色，濕了之後變深色」，還稱讚同事們都是神隊友，讓網友們看了不捨又佩服。

貼文一出，湧入1.5萬人按讚，還有逾2千人留言鼓勵，「感謝醫護人員的付出！你們辛苦了」、「真的真的辛苦了，看了真的很不捨」、「辛苦了，謝謝您們，守護台灣」、「辛苦站在前線的你們」、「謝謝你們，偉大的天使們」、「感恩所有為病人付出的醫護工作者」、「辛苦了，今天跑了二個地方急診要掛PCR，人都是多到爆，辛苦這些醫護人員了」、「請好好保護和照顧好自己喔」、「大家不用一句辛苦了，真的！去醫院對醫療人員多五分鐘的耐心，口氣客氣一點，醫療人員會更感謝」。

還有同業人員和家人分享甘苦談，「辛苦了…我們醫院的護理師為了不脫衣服，甚至穿上尿布，看了都心疼不已」、「隔離衣後的我們也是都濕背秀」、「那天親眼看到我們家小護士吃完飯一坐到沙發就睡到叫不醒…心疼了」、「的確兔寶寶加隔離衣N95+外科口罩+帽套面罩，站著等病人來就流汗了，更何況動來動去」。

其他同業的護理師也分享照片，可見衣服背後一片濕。 圖／爆廢公社公開版
其他同業的護理師也分享照片，可見衣服背後一片濕。 圖／爆廢公社公開版

爆廢公社 護理師 新冠肺炎

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