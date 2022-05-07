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陳時中要「北漂確診生照顧自己」挨轟 網舉實例：大學生很多媽寶

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照／記者謝承恩攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照／記者謝承恩攝影

本土疫情飆升，近日傳出一名獨自在租屋處的學生染疫後，沒人能幫送生活物資，求助無門，指揮中心指揮官陳時中一句「學生應自己照顧自己」，引起網友熱議，有認為講出這句話猶如「現代版晉惠帝」，但也有人指出，實際上真的有很多大學生是「媽寶」，連叫外送都不會。

網友在PTT發文，指出昨天疫情記者會上，有記者問到大學生被隔離在家，因為隻身一人北上租屋，在完全沒人可以幫忙下的情況孤立無援，變成快要斷糧的情況，但指揮官陳時中則回了一句「都念到大學了這種事沒辦法自己處理嗎？」。

原po認為「你不知道有多少北漂族在雙北那種鳥籠公寓租屋嗎？一堆人住違規頂樓加蓋，還沒有門鈴可以開樓下大門，連叫外送員幫忙送上樓都無法」，痛批陳時中是「現代版晉惠帝」。

網友對此認為，「自立自強」、「就說請房東幫忙都還好一點，什麼回答」、「嗆好嗆滿」、「大學生哭哭」、「他今天真是金句連發，演都不演了」、「這樣回也太扯了吧..」、「若身體不舒服時，真的一個人沒辦法處理」、「自己處理，但處理不好會罰錢」。

不過也有人認為「確實啊，都大學生了這種事還沒辦法自己處理」、「都念到大學，這題是基本題吧」、「他這樣講合理啊， 大學生都幾歲了...」、「大學生沒朋友，同學？」、「原句根本不是這樣說的」、「這大學生真的巨嬰」。

有網友也指出真實案例，有一個大學生，確診然後居隔在家裡，沒有存糧，家長出來喊救人，他表示真的有很多這種媽寶，連叫外送都不會，八成也是超級邊緣人，班上沒有認識半個朋友。

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