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買超商即期品很窮酸？網精算：吃一個月可省1張防疫保單

DailyView網路溫度計 / 文／陳羿郿

image source:網友提供

台灣便利商店密集，每走幾步路就能看見一家超商，這也是大眾購買食品最便利的管道，也因為如此，超商經常留有到期未售出必須報廢的食物。為了避免過度浪費，許多超商皆推出即期品優惠，像是全家的「友善食光」7折、7-11的「i珍食」65折等。

不過，近日PTT有網友表示，自己相當愛吃即期品，像是79元的肉醬義大利麵，打折後50元就可買到，但也擔心太常購買會被當成怪人，好奇「買即期品會被笑嗎？會被看不起嗎？」

全家即期品「友善食光」打7折。
image source:全家

網一面倒讚：買原價才是盤子　省錢又不浪費食物

貼文一出，許多網友認為，買原價食物的才是盤子，精打細算省下來的錢，甚至還可以買張防疫保單。「賣50都賺了，前面買79的是盤子」、「台灣食物價值就是這樣而已，原價才是盤子」、「買原價才是盤子好嗎」、「買到全家鰻魚飯七折潮爽der欸」、「買原價才會笑你盤吧！你這樣算是精打細算」，還有網友說，「每天省29元，一個月省870元去買張防疫保單，確診還可以拿5萬」。

image source:PTT

也有許多人紛紛表示支持買即期品，留在架上也只是報廢丟掉。「你怎麼買到的！我去都沒貨」、「你是怎麼買到的很強耶」、「不會，你不買也是會被報廢丟掉，你買了表示有一份食物沒有被浪費」、「原來被你買走了可惡」、「不會啊，買到店員都會幫我留起來」、「我覺得這樣的人超棒的（豎拇指」、「你是生活智慧王」。

超商最熱銷產品　便當三明治熱食逐年增加

據公平交易委員會2020年調查指出，平均每平方公里就有0.34家店，台北市平均每平方公里坐擁6.45家店，不僅密度高，平均每人每年前往便利商店次數約137次，每次消費金額約84.16元。

其中在銷售各類商品中，以一般食品類銷售項數量最多；銷售金額則以「菸品」、「便當、三明治及熱食」、「飲料類」居銷售前三；「便當、三明治及熱食」銷售金額逐年增加，顯示國人到便利商店購買外食上升趨勢。

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超商 便利商店

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