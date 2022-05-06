確診母子的8天居隔記錄：像打第一劑AZ 籲6樣東西必備

新北市一名母親5日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，紀錄確診後居家照護的8天生活，她表示大部分確診者的真實狀況其實並沒有想像中可怕，另外她也建議家中最好要備有｢普拿疼（退燒藥）、大量喉片、薄荷精油、樂活精油、發泡錠、益生菌」等藥品，除此之外隔離期間最重要的一點就是，「一定要有神隊友」。

該名母親表示，自己於4月25日接到密切接觸者的通知進行快篩，結果是兩條線，隨後通知身邊的接觸者，並向工作單位請假，再連絡1922，與醫院聯絡後進行PCR，當晚就睡得非常不好，出現像當初打完第一劑AZ的下半身痠然後心悸，不過還好這是她唯一睡不好的一晚。

到了隔日中午，她透過健保app得知PCR結果為陽性，但同住的兒子卻是陰性，於是只能在有限的環境下進行隔離。不久後她開始出現輕微發燒、咳嗽喉嚨痛等症狀，抹一些薄荷精油後情況有好些，但自覺身體還沒有到需要吃藥的程度。

來到確診第二天，她沒有再發燒，只是感到喉嚨很乾很癢，且一直咳嗽，所幸有事先準備好大量喉片，也有線上看診拿到新冠一號，因此沒有太大的問題。而兒子快篩結果為陽性，跟學校、安親班通報後便在家休養，到了下午兒子開始發燒，由於叫不到防疫計程車，只好自行前往醫院做PCR，當他們到達醫院後，原Po有清楚告知醫護人員自己是確診者，同時因為害怕開口講話會傳染病毒，因此她全程都用打字溝通。

原PO經線上看診拿到新冠一號。圖擷自 爆廢公社

接著來到「最難熬的一天」，兒子一早睡醒就說頭很暈，整個人幾乎站不穩，連早餐也完全吃不下，讓他吃了顆退燒藥，再用薄荷精油安撫，睡了兩小時後，情況有好轉一些，但隨後又出現拉肚子的症狀，「其實當他每次想睡時我都很分裂，一方面希望他能熟睡，但他一旦睡太熟又擔心是不是『意識不清』」，這讓原Po很擔心，畢竟衛生單位都有強調，若有意識不清的情況一定要馬上打119，幸好兒子睡醒後狀況逐漸好轉。

接下來幾天母子倆的身體壯況都算穩定，於29日收到區公所來核對通知單的內容，30日收到關懷箱，在確診的第7天才收到隔離通知單的簡訊，並繼續服用清冠一號，她表示服用後「感覺喉嚨和胸口都有比較順暢」。

文章曝光，許多網友們紛紛留言，「您的後記過程很詳細，感謝分享！祝您早日康復」、「看來喉嚨，退燒跟疼痛的藥品要多準備好」、「真的很感謝的分享，這樣子我們才知道怎麼樣準備家用的常備品」、「看完整篇，我該去補貨薄荷精油了」、「為母則強！妳真棒」、「好正面的分享…沒有抱怨，自己用心照顧好自己跟孩子」。