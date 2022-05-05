機車貼水泥車旁躲太陽 司機發文怒嗆：常有不怕死的跑來

大型車因視線死角，現在多倡導機車及行人要遠離大型車，以免發生悲劇。但日前一名水泥車司機在「爆怨公社」發文提到，每次夏天都會有機車騎士在等紅燈時，停在水泥車後方遮陽，實在非常危險。

水泥車司機發文提到：「常常會有不怕死的跑來旁邊躲太陽。」他貼出照片指出，一名女騎士為躲太陽，在停等紅燈時不顧生命危險，將車停在水泥車側邊陰影處，甚至機車龍頭就對著水泥車的輪胎，讓原PO感嘆：「我都必須要等這些人先離開了，我才敢起步。」

許多網友留言表示這種行為真的太危險，「就是有這種移動的神主牌位沒辦法，三寶」、「真的搞不懂，這種喜歡騎車躲太陽的人，這麼怕曬坐車或開車不就好了？等綠燈騎出去還不是一樣被曬」、「真的不要命了，怕曬黑可以連命都不要！」、「這時候氣壓喇叭就要大聲給他催下去了」。