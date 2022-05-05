快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

機車貼水泥車旁躲太陽 司機發文怒嗆：常有不怕死的跑來

聯合新聞網 / 綜合報導
水泥車司機發文表示，常有機車騎士為躲太陽停在大車旁。示意圖/Ingimage
水泥車司機發文表示，常有機車騎士為躲太陽停在大車旁。示意圖/Ingimage

大型車因視線死角，現在多倡導機車及行人要遠離大型車，以免發生悲劇。但日前一名水泥車司機在「爆怨公社發文提到，每次夏天都會有機車騎士在等紅燈時，停在水泥車後方遮陽，實在非常危險。

水泥車司機發文提到：「常常會有不怕死的跑來旁邊躲太陽。」他貼出照片指出，一名女騎士為躲太陽，在停等紅燈時不顧生命危險，將車停在水泥車側邊陰影處，甚至機車龍頭就對著水泥車的輪胎，讓原PO感嘆：「我都必須要等這些人先離開了，我才敢起步。」

許多網友留言表示這種行為真的太危險，「就是有這種移動的神主牌位沒辦法，三寶」、「真的搞不懂，這種喜歡騎車躲太陽的人，這麼怕曬坐車或開車不就好了？等綠燈騎出去還不是一樣被曬」、「真的不要命了，怕曬黑可以連命都不要！」、「這時候氣壓喇叭就要大聲給他催下去了」。

機車騎士 爆怨公社

延伸閱讀

避難時可踏入和平大苑、吾彊地下室 防空洞地圖頂級豪宅入列

「麥當勞蒸不出鼎泰豐籠包」醫：莫德納和BNT都不考慮讓孩子施打

他抱怨一樓住戶門前空地不給停車 反遭網斥：自私！

微波5顆茶葉蛋5分鐘「都爆掉」 網建議 ：用電鍋最安全

相關新聞

機車貼水泥車旁躲太陽 司機發文怒嗆：常有不怕死的跑來

大型車因視線死角，現在多倡導機車及行人要遠離大型車，以免發生悲劇。但日前一名水泥車司機在「爆怨公社」發文提到，每次夏天都會有機車騎士在等紅燈時，停在水泥車後方，實在非常危險。

急診醫護少7人力 每次上班12小時他崩潰喊：不如確診算了

今日全台本土確診人數突破三萬例，陸續有醫療人員表示現在人力十分吃緊。PTT八卦版一位急診醫護發文表示，單位已5人確診，也有人需要在家照顧居家隔離的小孩，突然少了7個人力，每天上班都很緊繃，讓他發文感嘆，不如確診去放假好了。

媽媽要她幫家人「留10劑快篩」藥劑師拒絕遭嗆：自命清高

新冠肺炎疫情持續升溫，衛福部也推估疫情到5月下旬將達高峰，民眾憂心紛紛搶購快篩自保，藥局每天門口都湧現搶購人潮，近日有一名藥劑師表示，他媽媽要求他幫家人「保留5-10份快篩」，遭拒絕後還嗆他「自明清高」，讓他看了相當無奈。

店員結帳照規定做記號 客不滿痛批：你們這些打工仔懂什麼

許多店家在消費者結帳時，會將商品貼上膠帶。不過，日前一位店員在「爆怨公社」提到，他在工作過程中照著公司規定貼上膠帶，客人卻感到不滿，並對他破口大罵，讓原PO氣炸發文表示：「不要一副高高在上的樣子看了就討厭」。

居隔與確診者同住不會染疫嗎？ 他曝這2關鍵「無罩聊天也沒事」

昨（4）日台灣本土新冠肺炎疫情病例已達2萬8420例，居隔「3+4」新制也在4月26日上路，居隔人數直線上升。就有一名網友表示，自己與確診的媽媽同住屋簷下進行隔離，爸爸也在居隔過程染疫，好奇問有相同經歷的人是否有「確診家人同處幾天，但沒有確診的嗎？」引起熱議。

疫情當頭！他喝飲料「嗆到咳嗽」嚇跑全店客人 過敏人含淚曝辛酸

台灣昨(4)日爆出28,420例本土個案，人人自危，有位網友在超商內用區喝飲料，喝太快嗆到咳了幾聲，旁邊客人如驚弓之鳥全跑光，連店員都勸他去買快篩，篩好再來。他大嘆，「我只是喝飲料嗆到啊！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。