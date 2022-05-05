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急診醫護少7人力 每次上班12小時他崩潰喊：不如確診算了

聯合新聞網 / 綜合報導
許多輕症民眾湧入急診室，加上人力吃緊，讓醫護相當崩潰。示意圖／聯合報系資料照片
許多輕症民眾湧入急診室，加上人力吃緊，讓醫護相當崩潰。示意圖／聯合報系資料照片

今日全台本土確診人數突破3萬例，陸續有醫療人員表示現在人力十分吃緊。PTT八卦版一位急診醫護表示，單位已5人確診，也有人需要在家照顧居家隔離的小孩，突然少了7個人力，每天上班都很緊繃，讓他發文感嘆，不如確診去放假好了。

急診醫護提到，單位護理師有5人染疫，2人因小孩居隔請假，一時間7個人不能上班，其他病房也都面臨相同狀況。原PO在文中放上自己的班表，他表示現在每天的班表都要前一天晚上才會出來，且一個班就要上12小時，也無法預先得知何時能休假。

他感嘆，現在外面一堆COVID輕症，有時都在思考，乾脆確診去好好休假算了。而現在急診門口會擺放牌子，柔性勸導輕症民眾不要再到急診就醫，但若是病人掛號了，他們也攔不住。

許多網友留言表示，「幫QQ，真的確診好像比較輕鬆」、「超前佈署，只是不知道明天要不要上班而已」、「健康的人活受罪的概念，還要支援檢疫」。

居家隔離 護理師 PTT

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