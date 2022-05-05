媽媽要她幫家人「留10劑快篩」藥劑師拒絕遭嗆：自命清高

新冠肺炎疫情持續升溫，衛福部也推估疫情到5月下旬將達高峰，民眾憂心紛紛搶購快篩自保，藥局每天門口都湧現搶購人潮，近日有一名藥劑師表示，他媽媽要求他幫家人「保留5-10份快篩」，遭拒絕後還嗆他「自命清高」，讓他看了相當無奈。

一名藥劑師在臉書「匿名公社」發文分享，這幾天媽媽傳訊息要他幫家人留個5-10劑快篩，因為哥哥在上班沒辦法去買，原po一看到便回絕「我沒辦法拿，現在快篩都要實名制，而且我店裡配的劑量很有限」。

媽媽看到後仍不放棄，繼續要求「你先留個10劑快篩，下班再拿回來也不行？自己家人也不能幫忙嗎？」，原po仍是拒絕，並直呼「我若這麼做，這樣跟當初剛開放打疫苗時那些政商權貴走後門優先打有何不同？我意思我們不能這麼自私，這樣對那些每天一大早排隊等候的人不公平」，沒想到媽媽看完竟回嗆他「這社會誰不自私？你少自命清高」，讓他相當無奈。

對話曝光後網友也紛紛回應，「你少自命清高這句話我會瞬間斷線耶」、「給你一個抱抱，心裡一定有很多委屈吧！只要在乎那些會在乎你的人就好，其他的就當過眼雲煙去吧」、「叫皇太后去排隊，親情勒索太可怕要是藥師每個都讓人開這後門，一般民眾該如何」。

因本土疫情飆升，家用快篩試劑販售實名制今於4月28日上路，1份5劑，每劑100元，故一份售價為500元，並比照口罩實名制初期，依身份證單雙號分流購買，每輪每身分證字號僅可購買1次，聯合新聞網也整理了家用快篩購買地圖曝光，地點、庫存，讓民眾不擔憂買不到快篩。