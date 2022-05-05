快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽媽要她幫家人「留10劑快篩」藥劑師拒絕遭嗆：自命清高

聯合新聞網 / 綜合報導
快篩實名制上路，每天都出現購買潮，圖僅示意圖，與文中人事物無關。聯合報系資料照／記者謝進盛攝影
快篩實名制上路，每天都出現購買潮，圖僅示意圖，與文中人事物無關。聯合報系資料照／記者謝進盛攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，衛福部也推估疫情到5月下旬將達高峰，民眾憂心紛紛搶購快篩自保，藥局每天門口都湧現搶購人潮，近日有一名藥劑師表示，他媽媽要求他幫家人「保留5-10份快篩」，遭拒絕後還嗆他「自命清高」，讓他看了相當無奈。

一名藥劑師在臉書「匿名公社」發文分享，這幾天媽媽傳訊息要他幫家人留個5-10劑快篩，因為哥哥在上班沒辦法去買，原po一看到便回絕「我沒辦法拿，現在快篩都要實名制，而且我店裡配的劑量很有限」。

媽媽看到後仍不放棄，繼續要求「你先留個10劑快篩，下班再拿回來也不行？自己家人也不能幫忙嗎？」，原po仍是拒絕，並直呼「我若這麼做，這樣跟當初剛開放打疫苗時那些政商權貴走後門優先打有何不同？我意思我們不能這麼自私，這樣對那些每天一大早排隊等候的人不公平」，沒想到媽媽看完竟回嗆他「這社會誰不自私？你少自命清高」，讓他相當無奈。

對話曝光後網友也紛紛回應，「你少自命清高這句話我會瞬間斷線耶」、「給你一個抱抱，心裡一定有很多委屈吧！只要在乎那些會在乎你的人就好，其他的就當過眼雲煙去吧」、「叫皇太后去排隊，親情勒索太可怕要是藥師每個都讓人開這後門，一般民眾該如何」。

因本土疫情飆升，家用快篩試劑販售實名制今於4月28日上路，1份5劑，每劑100元，故一份售價為500元，並比照口罩實名制初期，依身份證單雙號分流購買，每輪每身分證字號僅可購買1次，聯合新聞網也整理了家用快篩購買地圖曝光，地點、庫存，讓民眾不擔憂買不到快篩。

COVID-19 快篩

延伸閱讀

高登棄標快篩陳時中嘆政治干預 藍嗆別避重就輕說清楚

PLG／國王、鋼鐵人球員染疫 鋼鐵人周六賽程延期

議員質疑北農相關承銷商沒有快篩 黃珊珊：中間有誤會

蔡總統指示更多元快篩通路 侯友宜：總算總統也聽到了

相關新聞

媽媽要她幫家人「留10劑快篩」藥劑師拒絕遭嗆：自命清高

新冠肺炎疫情持續升溫，衛福部也推估疫情到5月下旬將達高峰，民眾憂心紛紛搶購快篩自保，藥局每天門口都湧現搶購人潮，近日有一名藥劑師表示，他媽媽要求他幫家人「保留5-10份快篩」，遭拒絕後還嗆他「自明清高」，讓他看了相當無奈。

店員結帳照規定做記號 客不滿痛批：你們這些打工仔懂什麼

許多店家在消費者結帳時，會將商品貼上膠帶。不過，日前一位店員在「爆怨公社」提到，他在工作過程中照著公司規定貼上膠帶，客人卻感到不滿，並對他破口大罵，讓原PO氣炸發文表示：「不要一副高高在上的樣子看了就討厭」。

居隔與確診者同住不會染疫嗎？ 他曝這2關鍵「無罩聊天也沒事」

昨（4）日台灣本土新冠肺炎疫情病例已達2萬8420例，居隔「3+4」新制也在4月26日上路，居隔人數直線上升。就有一名網友表示，自己與確診的媽媽同住屋簷下進行隔離，爸爸也在居隔過程染疫，好奇問有相同經歷的人是否有「確診家人同處幾天，但沒有確診的嗎？」引起熱議。

疫情當頭！他喝飲料「嗆到咳嗽」嚇跑全店客人 過敏人含淚曝辛酸

台灣昨(4)日爆出28,420例本土個案，人人自危，有位網友在超商內用區喝飲料，喝太快嗆到咳了幾聲，旁邊客人如驚弓之鳥全跑光，連店員都勸他去買快篩，篩好再來。他大嘆，「我只是喝飲料嗆到啊！」

自行快篩1條線午覺睡醒「變2條」嚇傻 醫揭可能原因

疫情延燒快篩試劑需求量大增，掀起民眾排隊搶購潮，當有疑慮須快篩時，使用前應先詳閱說明書。一位網友自行操作快篩，等了15分鐘試劑顯示一條線，就放進夾鏈袋中去睡午覺，沒想到睡醒發現變成兩條線，嚇到趕緊上網求問「有人知道這樣是有沒有嗎？」

女兒染疫隔離 兒子上課被吼「想害我們確診？」母氣炸

本土疫情繼續燒，確診人數每天大幅增加，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，疫情高峰應落在5月20日左右。近來有一名媽媽表示，家裡姐姐確診居隔中，弟弟也跟著隔離，弟弟快篩陰性後返回學校上課，卻被老師當著全班面斥責「你家有確診者幹嘛還來」，讓她相當憤怒，直呼「確診家庭不是怪物也不是異類」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。