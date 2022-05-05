店員結帳照規定做記號 客不滿痛批：你們這些打工仔懂什麼

許多店家在消費者結帳時，會將商品貼上膠帶。不過，日前一位店員在「爆怨公社」提到，他在工作過程中照著公司規定貼上膠帶，卻讓客人不滿，並對他破口大罵，讓原PO氣炸發文表示：「不要一副高高在上的樣子看了就討厭」。

一位店員發文提到，他在替客人結帳時，照著公司慣例將結帳商品貼上膠帶。客人不解為何要作記號，還說若撕下記號後造成商品損壞，要原PO負責。甚至對他說：「你們這些打工仔懂什麼沒什麼好說的」。他氣到理智線斷裂認為門市店員並沒有錯，不要一副高高在上的樣子看了就討厭，「你用什麼態度對我我用什麼態度對你」。

網友留言分享想法，「但我真的有遇過去買紙盒，膠帶撕掉後連紙盒外層一起被撕起來，然後那個紙盒是要裝禮物送人的」、「罵人打工仔真的蠻討厭的，做過服務業，就知道『最美麗的風景是人』是一句鬼話」、「很多店像屈臣氏、康是美都不是貼膠帶嗎？」