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居隔與確診者同住不會染疫嗎？ 他曝這2關鍵「無罩聊天也沒事」

聯合新聞網 / 綜合報導
昨（4）日台灣本土新冠肺炎疫情病例已達2萬8420例，居隔人數也直線上升。示意圖。圖／聯合報系資料照片
昨（4）日台灣本土新冠肺炎疫情病例已達2萬8420例，居隔人數也直線上升。示意圖。圖／聯合報系資料照片

昨（4）日台灣本土新冠肺炎疫情病例已達2萬8420例，居隔「3+4」新制也在4月26日上路，居隔人數直線上升。就有一名網友表示，自己與確診的媽媽同住屋簷下進行隔離，爸爸也在居隔過程染疫，好奇問有相同經歷的人是否有「確診家人同處幾天，但沒有確診的嗎？」引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的WomenTalk版表示，媽媽周日發現確診後，進行居家照護，自己則與確診家人同住進行居家隔離，「但其實不可能真的完全隔離，家人還是會出來活動」。沒想到發文當天父親也陽性，只剩他自己不確定是否染疫，計畫隔天早上再快篩。他也提到，爸媽都打完莫德納3劑，詢問網友「有案例是確診家人同處幾天，但沒有確診的嗎？」

不少網友看完回應「真的有」，「我家呀，我老公確診，其餘家人共7人都陰性，重點我老公還沒什麼症狀！」、「堂嫂確診，堂哥一起住了，一週以上了，完全沒事」、「我兒子同學父母確診，小孩只好一起被關在防疫旅館10天，到最後第10天父母還是陽性，但一路孩子都陰性。」還有人說，有和確診者在同個小房間聊天1小時，也沒有中，「感覺跟身體抵抗力有關耶。」

另一名網友提到自己的其他家人沒確診關鍵在於「通風＋沒共餐」，表示因為確診的家人，「在病發第2、3天都有無罩和其他人近距離（2公尺）交談，原本也以為會中，猜測應該是客廳比較大和陽台門常開有對流（的關係）。」

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