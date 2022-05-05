疫情當頭！他喝飲料「嗆到咳嗽」嚇跑全店客人 過敏人含淚曝辛酸

台灣昨(4)日爆出28,420例本土個案，疫情爆發人人自危，有位網友在超商內用區喝飲料，喝太快嗆到咳了幾聲，旁邊客人如驚弓之鳥全跑光，連店員都勸他先離開店裡去買快篩，篩了陰性再進來。他大嘆，「我只是喝飲料嗆到啊！」

原po在爆怨2公社臉書社團發文，「現在對咳嗽是很敏感嗎？」他在超商買飲料，喝太快嗆到咳了幾聲，用餐區客人嚇到全跑光，「店員還走來問我，要不要先去外面買快篩劑，做好快篩再進來店裡？」讓他很傻眼。

過敏人點頭如搗蒜，「我過敏很嚴重，基本上根本天天咳嗽，咳到我的同事都很害怕我」、「我家弟弟也是，因為嗆到被老師要求回家快篩」、「我最近氣喘發作也是狂咳，每次等紅燈咳嗽，本來停在我身邊的機車馬上離我遠遠的」、「坐公車也是，喝水嗆到咳了幾聲，整車乘客都往我這邊看」、「剛剛喝水嗆到咳嗽了一下，隔壁同事就立刻起身不知跑哪去了」、「明明只是過敏，但是周遭的人像遇到病毒一樣閃」。

也有人認為要將心比心，「你換位思考想一下就知道，今天若換成在你附近的人狂咳尤其又是在室內，你是不是也會害怕？」、「都破萬例了，能不敏感嗎」、「這個叫超前部署...先閃為快」。也有人分享自救經驗，「我都會大聲一點自言自語，怎麼被嗆到啦」、「吃飯都不敢加辣椒跟胡椒，不敢讓自己有咳嗽的機會」、「我是鼻子過敏的人，但最近在外面想打噴嚏或咳嗽，盡量小聲或努力憋住」。

也有人認為路人反應太過，「我是覺得都要共存了，是在敏感什麼...對於那些過敏的人很不公平，該開心的是已經不像一開始那麼可怕了，所以不需要這樣對任何人」、「敢在外用餐的會怕這個？」。