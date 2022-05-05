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女兒染疫隔離 兒子上課被吼「想害我們確診？」母氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
弟弟快篩陽性後返校上課，卻被老師當著全班面吼「為什麼要來」。 圖／pixabay
弟弟快篩陽性後返校上課，卻被老師當著全班面吼「為什麼要來」。 圖／pixabay

本土疫情繼續燒，確診人數每天大幅增加，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，疫情高峰應落在5月20日左右。近來有一名媽媽表示，家裡姐姐確診居隔中，弟弟也跟著隔離，弟弟快篩陰性後返回學校上課，卻被老師當著全班面斥責「你家有確診者幹嘛還來」，讓她相當憤怒，直呼「確診家庭不是怪物也不是異類」。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」發文指出，家裡姐姐確診居家隔離中，弟弟也跟著隔離，弟弟要回去學校上課前，也是先快篩陰性才去，但是安親班老師卻當著全部小朋友面前大聲斥責他「你家有確診者幹嘛還來學校上課，你想讓我們全部確診嗎？」。

對此媽媽感到很憤怒，認為弟弟完全沒確診，指示匡列隔離，家人也怕傳染給別人，所以都已經3+4自主管理了，不懂為何還要這樣吼小孩，她表示「現在疫情嚴重沒人願意確診，確診家庭也不是怪物更不是異類」。

媽媽秀出弟弟快篩陰性的證明。
媽媽秀出弟弟快篩陰性的證明。

此文一出馬上引起網友熱議，有人認為「大家共同的敵人是病毒，也因爲這次疫情見證人性，但仍願意相信大部份的人是理性的，誰想確診，孩子在校念書防不勝防啊」、「這老師不行，小朋友心理會受傷，而且他自己都不會確診嗎？現在是人人有機會中獎時期，誰會想中獎」、「真的，就算我們醫護人員，也不是怕得病，而是怕被貼標籤，而且是無知的人貼會更氣」。

但也有人表示，「因為快篩有偽陰跟偽陽性的問題⋯」、「因為大家都怕，被匡列=沒收入」、「我朋友在某電子廠上班！他同事確診他們那個部門的人卻沒被匡列！全部同事還是去上班！真的是與病毒共存了」。

新冠肺炎 COVID-19

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