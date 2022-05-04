他抱怨指定油量卻遭加油站員工多加油 網曝：其實可抽回去

去加油站加油若遇到加油站員工加錯油量，通常會如何處理呢？一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他在加油站加油時店員加錯油量，硬生生多加了19公升的油，原PO無奈之下只好接受並付款，引起網友熱烈討論，也有人指出其實「多加油」是有解方的。

原PO提到，下午他前往加油站加油時向店員告知要加25公升的油，店員當下不發一語、點了點頭，但下一秒卻幫原PO加滿44公升的汽油，原PO見狀也無可奈何，只好多付19公升的油錢，他忍不住上網抱怨表示，雖然一樣是加在自己的車子，但他今天沒帶信用卡，幸好是他錢帶夠，否則若是附近領錢不方便，情況將變得十分麻煩。

許多網友紛紛表示，「我都自己（自助）加油」、「加多少就是多少，多的當然自己（員工）吸收」、「遇到這種我會拒付欸，我已經講加多少了，聽不清楚你可以再問一次，一口氣給我加那麼多就是你的問題了」、「我會讓他自己付多的」、「找站長協調，叫他把多的油抽出來就好了」、「錢夠自己付清當然沒關係，問題如果我身上錢不夠，那問題就很麻煩了」。

也有網友分享類似的經驗，「有次加油我也是說加500，加油員也跟我確認過加500，結果還是加到1千，但是最後加油員也只跟我收了500」、「之前機車+100，然後對方+101，1元硬是要拿，結果我拿1000給他找，現在想想好像是我在找麻煩」、「我是遇到問我三次，結果又加錯的，加油員一直在跟同事聊天」、「第一次去加油站打工我也發生過，當下其實很慌，只能一直說對不起，幸好對方能諒解啊」。