快訊

跨省「團購奶茶」8000杯隔夜才送到 負責人：喝不死人就可以

聯電高階主管酬金高漲 董事長、總經理年收入逾億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他抱怨指定油量卻遭加油站員工多加油 網曝：其實可抽回去

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO遇到加油站店員多加油，直呼幸好錢夠付，引來眾多網友分享類似經驗。示意圖／ingimage
原PO遇到加油站店員多加油，直呼幸好錢夠付，引來眾多網友分享類似經驗。示意圖／ingimage

加油站加油若遇到加油站員工加錯油量，通常會如何處理呢？一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他在加油站加油時店員加錯油量，硬生生多加了19公升的油，原PO無奈之下只好接受並付款，引起網友熱烈討論，也有人指出其實「多加油」是有解方的。

原PO提到，下午他前往加油站加油時向店員告知要加25公升的油，店員當下不發一語、點了點頭，但下一秒卻幫原PO加滿44公升的汽油，原PO見狀也無可奈何，只好多付19公升的油錢，他忍不住上網抱怨表示，雖然一樣是加在自己的車子，但他今天沒帶信用卡，幸好是他錢帶夠，否則若是附近領錢不方便，情況將變得十分麻煩。

許多網友紛紛表示，「我都自己（自助）加油」、「加多少就是多少，多的當然自己（員工）吸收」、「遇到這種我會拒付欸，我已經講加多少了，聽不清楚你可以再問一次，一口氣給我加那麼多就是你的問題了」、「我會讓他自己付多的」、「找站長協調，叫他把多的油抽出來就好了」、「錢夠自己付清當然沒關係，問題如果我身上錢不夠，那問題就很麻煩了」。

也有網友分享類似的經驗，「有次加油我也是說加500，加油員也跟我確認過加500，結果還是加到1千，但是最後加油員也只跟我收了500」、「之前機車+100，然後對方+101，1元硬是要拿，結果我拿1000給他找，現在想想好像是我在找麻煩」、「我是遇到問我三次，結果又加錯的，加油員一直在跟同事聊天」、「第一次去加油站打工我也發生過，當下其實很慌，只能一直說對不起，幸好對方能諒解啊」。

加油站 爆怨公社

延伸閱讀

全場狂推「1催淚神片」不敢看第二次 網：無法承受

防疫採買怎麼選？ 專家推「營養耐放7食材」增強免疫力

長大後覺得泡麵難吃？ 他哀曝原因：和貧窮聯想在一起

必勝客又出跳tone新品 網一致大讚「被Pizza耽誤的蛋糕店」

相關新聞

他抱怨指定油量卻遭加油站員工多加油 網曝：其實可抽回去

去加油站加油若遇到加油站員工加錯油量，通常會如何處理呢？一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他在加油站加油時店員加錯油量，硬生生多加了19公升的油，原PO無奈之下只好接受並付款，引起網友熱烈討論，也有人提供「多加油」的解方。

高雄狂強調外縣市足跡？圖卡遭批「病毒入侵路線」南北網友開戰

高雄今（4）日新增確診987例，每日仍公開足跡提供市民注意。不過，有網友察覺到，高雄市政府傳達的重點比較強調跨縣市狀況，官方圖卡的「具外縣市活動史確診個案」...

自行快篩1條線午覺睡醒「變2條」嚇傻 過來人：隔離中供參考

疫情延燒快篩試劑需求量大增，掀起民眾排隊搶購潮，當有疑慮須快篩時，使用前應先詳閱說明書。一位網友自行操作快篩，等了15分鐘試劑顯示一條線，就放進夾鏈袋中去睡午覺，沒想到睡醒發現變成兩條線，嚇到趕緊上網求問「有人知道這樣是有沒有嗎？」

全場狂推「1催淚神片」不敢看第二次 網：無法承受

許多人會選擇看電影做為休閒娛樂，讓心情跟著劇情起伏，與劇中人一起笑、一起哭。有網友好奇問「有沒有『不太敢看第二次』的電影？」，貼文引發眾人一面倒回應「螢火蟲之墓，沒有之一」。

「中等最可悲只能做社畜」 他嘆成績差可開直播賺錢引網友論戰

「成績中等左右的人真的很可悲。」一名網友哀號，成績頂端的人，如今都有事業都有成就；成績差的人，「現在又流行8+9文化，開個直播賣賣也很賺」，但成績中等的人在公司只能做文書，「淪為社會最可憐的社畜」，引起熱議，網友感同身受表示，想和別人競爭，「也拿不出什麼東西。」

「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她驚：生前活蹦亂跳

本土疫情延燒，新冠肺炎Omicron變異株傳播速度極快，染疫人數暴增，造成醫療量能緊繃，中重症及死亡人數也持續增加。有一名網友傷心表示，自己一名很好的女生朋友，年僅24歲，到4月25日都有互相聊天，但卻突然3日接到她離世的訊息，因「確診重症引起併發症」，一切來的太突然，讓她浪流不止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。