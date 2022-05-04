自行快篩1條線午覺睡醒「變2條」嚇傻 過來人：隔離中供參考

疫情延燒快篩試劑需求量大增，掀起民眾排隊搶購潮，當有疑慮須快篩時，使用前應先詳閱說明書。一位網友自行操作快篩，等了15分鐘試劑顯示一條線，就放進夾鏈袋中去睡午覺，沒想到睡醒發現變成兩條線，嚇到趕緊上網求問「有人知道這樣是有沒有嗎？」

一位網友在《PTT Gossiping》板以「快篩放一小時後變兩條線」為題發文表示，自行操作快篩，等了15分鐘後顯示是一條線陰性，就將試劑放進夾鏈袋後去睡午覺，沒想到睡醒後看到變成兩條線，讓他整個人嚇醒。

原PO表示，上網查到快篩試劑放超過半小時就會變質，自己是等了15分鐘看到一條線後就去睡，無法得知第二條線是在15-30分鐘之間或30分鐘之後出現的，也有朋友說這樣是陽性，問大家「有人知道這樣是有沒有嗎？」為了保險起見，原PO已請朋友幫送快篩，決定晚點再測一次。

貼文一出，網友紛紛留言，「阿放太久就沒有參考價值了啊還問」、「超過20分鐘，建議不要判讀」、「是15～30分吧，15分前和30分後的沒參考價值」、「去年新聞就報過了，放太久不準啦！」、「我早上戳的放到現在也沒兩條線，你是怎麼用的」。

也有網友提醒，「有接觸史就要注意」、「病毒量很低吧，應是無症狀確診」、「很高機率是陽性」、「據說這樣是有，同事也有擺半小時出現的無症狀PCR確診」、「不放心就再戳一次」。

留言中有遇過相同狀況的網友回應，「恭喜您獲得PCR資格乙次」、「我就是這樣確診的」、「我第一天驗15分鐘後一條線，1小時後隱隱約約看到第二條，隔天再驗連等都不用等直接兩條陽性，目前已隔離中，給您參考哦」。