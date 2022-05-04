「中等最可悲只能做社畜」 他嘆成績差可開直播賺錢引網友論戰

「成績中等左右的人真的很可悲。」一名網友哀號，成績頂端的人，如今都有事業都有成就；成績差的人，「現在又流行8+9文化，開個直播賣賣也很賺」，但成績中等的人在公司只能做文書，「淪為社會最可憐的社畜」，引起熱議，網友感同身受表示，想和別人競爭，「也拿不出什麼東西。」

一名網友在Dcard上表示，現在出社會的新鮮人應該都經歷過國中基測PR值的時代，「出社會才發現成績中等左右的人真的很可悲」。他提到，成績頂的出社會後通常是醫生、律師、會計師、工程師這類高知識職業，「這類收入通常都不會太差，努力幹個3、5年要破10萬其實不會很難。」

成績中等 比上比下皆輸

再提到成績較差的人，可能會當技師或是業務，「甚至有些變成黑社會（的人）…這類的人比較懂得社交與經營人的關係，通常當業務都當的很不錯。」並表示，現在流行「8+9文化」，開個直播賣賣也很賺，「年薪破百萬很不難。」

他回過頭提到若在班上成績屬於中等的人，在公司可能都當個文書、美工設計等工作，「保肝高工時又低薪，比讀書比不過會唸書的，比業務技巧又比不過不會唸書的，只能淪為社會最可憐的社畜。」成績論引來網友討論，不少自認為成績中等的人認同他的說法。

應提早找出路 別事後才抱怨

網友表示，成績中間、個性平淡、家境普通（的人）真的最吃虧，「什麼都不是最差，但要和別人競爭，也拿不出什麼東西。」、「成績不好的，不是大好就是大壞，他們也許很早就認知自己不是讀書的料，反而會更早的去探索讀書以外的可能，在自己擅長有興趣的地方努力耕耘。」有網友認為這群人才是重要的人，「每天清醒就是勞動，沒有我們中間份子，社會要怎麼運作？中庸才是平安。」

但也有網友反駁此番言論，認為成績如果不算「頂好」，「就要早點替自己打算找出路啊，大學隨便讀一讀、做份人人能取代的工作，才來靠腰是要怪誰。」另外，也有人說，若把自己一直定位成「輸家」，又看不清自己的位置和能力，「不敢反抗或是跳脫既有框架，當奴隸不是很正常嗎？」