快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

他因工作需求要快篩都排不到 嘆：大家可能會排到確診

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，工作需要快篩才能上班，但現在都買不到快篩。示意圖／聯合報系資料照
一名網友表示，工作需要快篩才能上班，但現在都買不到快篩。示意圖／聯合報系資料照

本土疫情連日破萬，中央流行疫情指揮中心也宣布，快篩陽性才能做PCR檢測，因此許多民眾紛紛到藥局購買快篩試劑，導致快篩供不應求，日前有位民眾表示，自己因為工作需求得買快篩，但跑了多家藥局都買不到，讓他感嘆「真正需要用的人完全無法買，還可能會排到確診」。

一名網友在「爆料公社發文表示，他們的工作場所需要頻繁使用快篩，身邊每當有人確診，就要趕緊快篩才能繼續上班，女兒也需要快篩才能上課，但他每天早上上班之前，到藥局就會看到許多老人家在排隊買快篩，藥局還沒開門就排滿人潮，讓他只得放棄。

等到中午下班時，問了認識的藥局，對方告訴他「公費的快篩都沒有了，剩下自費的快篩，但也所剩不多」，原PO指出「我寧願自費購買，也不願一直排隊買快篩，搞到後面自己確診」，他說自己沒有購買太多，因為知道有很多人也需要。文末，他吐心聲「難道聽到快篩缺貨，大家就非買不可嗎？難道就那麼希望自己染疫嗎？真是夠了！」

對此，許多網友感同身受，指出「去年的口罩之亂再度上演」、「真的不知道搶什麼搶，除非有工作需要」、「雖然政府會給快篩，但老人家排隊可能是想說有備無患」、「一個家庭準備一組就差不多，也不用那麼趕著買，我覺得這樣排隊才恐怖」、「我們也是被匡列需要購買，一堆老人家只是排備用，等排到我們就已經沒貨」。

新冠肺炎 快篩 爆料公社

延伸閱讀

找到用途了！全聯公仔搖身變浴室神物 網笑翻：淪為扛牙刷的

她怒點「燙死人」飲料還是溫的 前店員：自備一物可100%全熱

國內PCR檢測量能不足？ 醫分析：不會像南韓一樣慘

美國星巴克祭「新招」聲援強尼戴普 瞬間賺進大把小費

相關新聞

他因工作需求要快篩都排不到 嘆：大家可能會排到確診

本土疫情連日破萬，中央流行疫情指揮中心也宣布，快篩陽性才能做PCR檢測，因此許多民眾紛紛到藥局購買快篩試劑，導致快篩供不應求，日前有位民眾表示，自己因為工作需求得買快篩，但跑了多家藥局都買不到，讓他感嘆「真正需要用的人完全無法買，還可能會排到確診」。

他嗆後方車輛按喇叭「嚇到女兒」 網秒打臉：你違規在先

有些人看到違規駕駛會按喇叭提醒，日前有位民眾表示，他載女兒上學途中，臨停買早餐被按喇叭，憤怒發文指出「你嚇到我女兒了，是流氓嗎？」沒想到反被網友打臉「臨停在路口影響後方車輛，還惡人先告狀」。

她怒點「燙死人」飲料還是溫的 前店員：自備一物可100%全熱

餐點不夠熱，是外帶最討厭的情形之一，但有時溫度不如預期，是有不得不的理由。一名網友抱怨，每次訂餐要求飲料全熱，外帶回家卻都是溫的，意外引發熱烈討論，也讓不少餐飲業網友跳出來解釋飲料無法做太熱的原因。

孫女手作母親節卡片驚見「阿嬤升天圖」 媽媽崩潰：求妳送我

一年一度的母親節將至，許多人除了包紅包、送禮外，不少人也會親手寫卡片，來表達對母親的感謝之意...

淡水人口增「路卻很窄」 他列台灣交通6大亂象嘆無解

根據交通部道路交通安全督導委員會的數據，2021年全國死傷總計35萬餘人，顯示台灣的交通環境有待加強。日前有網友詳列6大台灣交通問題，包含道路與城市發展、動線規劃、路面不平、法規制度、牌照與車位、國民教育，最後更灰心表示沒有解決辦法。貼文一出獲得許多人認同，並各自提出見解。

目睹奧客「偷戳壽司又不拿」網氣炸 前員工揭壽司迴轉檯秘密

台灣迴轉壽司餐廳興盛，這種邊拿邊吃、自己掌控壽司種類和數量的消費方式，很受大人小孩歡迎，但也常出現沒公德心的客人破壞他人享用美食的樂趣。有網友就抱怨遇到亂戳壽司又不拿的奧客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。