他因工作需求要快篩都排不到 嘆：大家可能會排到確診

本土疫情連日破萬，中央流行疫情指揮中心也宣布，快篩陽性才能做PCR檢測，因此許多民眾紛紛到藥局購買快篩試劑，導致快篩供不應求，日前有位民眾表示，自己因為工作需求得買快篩，但跑了多家藥局都買不到，讓他感嘆「真正需要用的人完全無法買，還可能會排到確診」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他們的工作場所需要頻繁使用快篩，身邊每當有人確診，就要趕緊快篩才能繼續上班，女兒也需要快篩才能上課，但他每天早上上班之前，到藥局就會看到許多老人家在排隊買快篩，藥局還沒開門就排滿人潮，讓他只得放棄。

等到中午下班時，問了認識的藥局，對方告訴他「公費的快篩都沒有了，剩下自費的快篩，但也所剩不多」，原PO指出「我寧願自費購買，也不願一直排隊買快篩，搞到後面自己確診」，他說自己沒有購買太多，因為知道有很多人也需要。文末，他吐心聲「難道聽到快篩缺貨，大家就非買不可嗎？難道就那麼希望自己染疫嗎？真是夠了！」

對此，許多網友感同身受，指出「去年的口罩之亂再度上演」、「真的不知道搶什麼搶，除非有工作需要」、「雖然政府會給快篩，但老人家排隊可能是想說有備無患」、「一個家庭準備一組就差不多，也不用那麼趕著買，我覺得這樣排隊才恐怖」、「我們也是被匡列需要購買，一堆老人家只是排備用，等排到我們就已經沒貨」。