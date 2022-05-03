她怒點「燙死人」飲料還是溫的 前店員：自備一物可100%全熱

餐點不夠熱，是外帶最討厭的情形之一，但有時溫度不如預期，是有不得不的理由。一名網友抱怨，每次訂餐要求飲料全熱，外帶回家卻都是溫的，意外引發熱烈討論，也讓不少餐飲業網友跳出來解釋飲料無法做太熱的原因。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她怒氣沖沖的說，每次跟樓下早餐店訂餐，訂單上都註明要熱的飲料，但拿到的都是溫的，「回家還要自己加熱，到底給我選項幹嘛用的」。她附上的圖片顯示，點餐介面上，紅茶有冷、溫、熱的選項，而她不僅選熱的，還特地註明要「全熱的」、「燙死人的」，結果還是拿到溫的，讓她忍不住大動肝火。

然而多數網友卻未同情她的遭遇，反倒是站在店家的立場告訴她原因，「太燙封口機封不起來，紙杯邊緣也會軟掉，本來就不會用到太熱」、「不能用全熱，封口膜會直接炸開」、「紙杯紙碗都會很容易破，還有塑化劑產生的問題」。除了封膜的問題，還有人指出，不做全熱也是避免顧客和店員燙傷。

另有人點出早餐店的現實情況，店內的飲料通常是做好一大桶，不可能為一杯特別處理，「店家有店家的標準，也不太因為一杯燙死人的紅茶而又多花時間去加熱，這間達不到妳的要求就換間」、「我直接跟你說好了，店家其實很多都會直接無視你這要求」、「忙得要死，看到這種備註真的翻白眼翻到底而已」。

也有曾在早餐店工作的網友提供實質的建議，他表示一般的外帶紙杯無法裝太熱的飲料，「除非顧客自己帶保溫杯，那給百分之一百的全熱是OK的！」