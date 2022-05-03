淡水人口增「路卻很窄」 他列台灣交通6大亂象嘆無解

根據交通部道路交通安全督導委員會的數據，2021年全國死傷總計35萬餘人，顯示台灣的交通環境有待加強。日前有網友詳列6大台灣交通問題，包含道路與城市發展、動線規劃、路面不平、法規制度、牌照與車位、國民教育，最後更灰心表示沒有解決辦法。貼文一出獲得許多人認同，並各自提出見解。

有鑒於台灣居高不下的車禍數量，原PO在PTT舉出6大交通問題癥結點。他認為道路規劃不符城市發展需求，並以淡水新市鎮為例，指出雖然入住居民漸多，但對外道路狹窄，「你道路就沒那個承載量，就不該硬去發展，基礎建設就沒先做好了，苦的也是人民」。

接著原PO再以臺北市公車系統為例抨擊動線規劃，他表示公車停靠站設置地點不一，使得公車經常變換車道，「左右夾擊，各種給你公車開就好了」，加上計程車隨意停靠、始終補不平的路面，更惡化台灣的交通狀況。

除了地方縣市層面的問題外，原PO同樣重新檢視牽涉層面廣的現行制度。他指出，酒駕、超速、過時的道路速限及高齡駕駛問題皆須改善，「常常有那種8、90歲還開車上路的，根本就是不定時的移動炸彈」。此外，原PO建議政府應當學習日本，嚴格管制牌照發放及車位，規定有買車位的人才能買車。而交通環境不只需要政府維護，國民教育也須改進，「一堆違規當喝水的，只要警察沒看到就是合法」。

網友認為國民的交通教育有待改進。圖為示意圖。記者張議晨／攝影

底下網友同意原PO的看法，「政府的路爛，用路人水準低落」、「守規則的前提都是建立在怕被罰而不是因為這樣很危險不要這麼做，讓你方便上人行道停機車，結果在那邊逼行人或是飆車」、「罰則應該是要判定在資產超過一定門檻上，要改罰資產比例，才能有效」。

也有人再提出其他問題，「沒提到車種分流，而且家庭教育才是主因，三寶一代一代一代」、「四輪為本的交通規劃也很低能，硬要搞車種分流，人本交通落實度過低」、「騎樓權責不明的問題：既然是私有地，在執法面上有困難，那麼就該廢除騎樓制度，不應再作為公共使用，全面改由實體人行道取代」、「還有庇護島，一堆切西瓜的」。