目睹奧客「偷戳壽司又不拿」網氣炸 前員工揭壽司迴轉檯秘密

台灣迴轉壽司餐廳興盛，這種邊拿邊吃、自己掌控壽司種類和數量的消費方式，很受大人小孩歡迎，但也常出現沒公德心的客人破壞他人享用美食的樂趣。有網友就抱怨遇到亂戳壽司又不拿的奧客，雖然最後請店員處理，但也沒了吃飯欲望，十分掃興，事件曝光後不少網友同仇敵愾，有前店員也留言分享「迴轉壽司最佳吃法」，保證吃到新鮮又美味的壽司。

原PO表示，日前她與老公到汐止一間知名連鎖迴轉壽司店用餐，期間突然發現隔壁桌一家四口的媽媽竟用「食指戳迴轉檯上的壽司」！第一次看到時他們來不及反應，只能暗暗觀察，結果那位媽媽又再次下手，戳了一盤價位較高的新品壽司。

當下她立刻質問對方「為什麼要戳迴轉檯上的壽司」，對方狡辯稱「以為是模型所以戳戳看」，被原PO打臉「不只戳一盤」後，才一臉心虛說不出話，但似乎並不覺得該為自己行為道歉，同桌的爸爸和2位女兒也在一旁不說話。

最後原PO找店員說明情況後交由店家處理，也沒有心情繼續用餐，直呼不敢相信有這樣的人「很噁心也很沒公德心」，希望他們可以為自己行為買單。

離譜行為引發眾怒，網友齊批「太噁心了吧，誰知道她的手剛碰過什麼東西」、「真丟臉」、「戳了也不拿真的有夠胎哥」、「就算是小朋友都不會這樣」、「都當媽媽了，還做最壞示範」、「我上次是看到客人從迴轉檯拿下壽司，用使用過的筷子把壽司夾起來，看了看不想吃，又把壽司放回迴轉檯上面，不知道那個人是不是不知道現在疫情很嚴重」，不少人也表示「就是這樣我都直接點餐」。

文章也有該連鎖壽司店前員工回覆，「內場知道這種情形通常是報廢處理，與其要求客人結帳，避免遭受客訴是分店首要的考量，所以後續可能不會如你所期望的那樣」、「有被店員發現的話，正常程序是直接丟掉」、「行為買單就得看當天主管了，通常為了公司形象，不太會跟客人爭這些」。

前員工也表示，「迴轉鍊上的壽司，在經過300秒左右會被自動排除，通常非餐期，建議不要拿迴轉鍊上的壽司，很高機率是不新鮮或者賣相不好，又或者外場人員販促商品沒賣完就會上鍊讓他待個300秒」。