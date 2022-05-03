家中突現怪蟲以為蟑螂、男子崩潰想賣房 網友一看驚呼：你發財了

家中有神秘怪蟲，你會有什麼反應？有名男子在臉書社團發文，指在家中發現一條神秘怪蟲，外形酷似蟑螂，直言已被嚇到想賣掉房子，求問其他網友該隻蟲究竟是「益蟲」還是「害蟲」。

貼文引來網民熱議，不少人指似「古生物」，笑稱「你發財了」，也有部份網民認出是「蠹魚（書蟲）」，「我沒看過這麼大隻的，真的佩服你房間」。另也有大批網友「錯重點」，笑言願意低價買下房子幫助原PO，「這蟲非常危險，會毀滅家裏的，房子七折收」。

該名男子在臉書社團「爆廢公社二館」上傳圖片求救，可見家中出現一隻有觸鬚、外形似足蟑螂的黑色巨蟲。他求問其他網友這隻究竟是什麼蟲，以及是「益蟲」還是「害蟲」，崩潰稱「已經嚇到我想把房子賣掉了，謝謝大家」。

貼文旋即引來網友熱議，不少網友「劃錯重點」關注原PO賣房價錢，「這房子壞了，50收」、「你的顧慮是對的。500收」、「這蟲非常危險，會毀滅家裏的。房子七折收」、「請問現在房子喊到多少了！」。

也有不少人認真討論，認為圖中昆蟲似「海蟑螂」，「我家廁所也有，不過都小小隻的。之前還想說家裏哪來的海蟑螂」。亦有不少網友說是「古生物」，笑指原PO「發財了」，「活的三葉蟲，你發財了」、「好像活在三疊紀裏的蟲蟲喔」。更多人認出該條蟲是蠹魚（書蟲），「我沒看過這麼大隻的，真的佩服你房間」。

根據資料，蠹魚非常雜食，人類食物中的碳水化合物、蛋白質、澱粉，甚至膠水、紙張、纖維、皮革等都是蠹魚食物。另外，蠹魚偏好黑暗環境，常出沒於衣櫃、紙箱、報紙、冰箱底等，如發現衣物出現莫名缺口，且孔洞呈不規則形狀及附近有黑色痕迹，便很大機會有蠹魚。

有專家建議，可在陰暗、潮濕位置，例如鞋櫃，亦可放樟腦丸，保持環境乾爽；換季時的衣服等，可用塑膠袋密封處理，以防被蠹魚咬爛。

一名男子在家中發現一條神秘怪蟲，外形酷似蟑螂，直言已被嚇到想賣掉房子。（圖擷自「爆廢公社二館）

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文章授權轉載自《香港01》