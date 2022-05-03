台南吃不到！鄉民淚求「鼎泰豐炒飯」做法 內行人曝美味秘訣

台灣餐廳「鼎泰豐」之名享譽國際，是外國旅客來台必吃美食之一，除了經典的小籠包外，炒飯、紅油抄手、元盅雞湯等也是饕客推薦菜單。近日有台南鄉民愛上鼎泰豐的蝦仁蛋炒飯，無奈當地沒有分店，自己做又總不對味，只好上網發文求教，意外釣出神人分析鼎泰豐炒飯的「美味秘訣」。

鼎泰豐美食遠近馳名，原PO也深深感嘆「蝦仁蛋炒飯實在太好吃了」，可惜分店多集中在台北市，住在台南的他難滿足口腹之欲，熱炒店炒出的味道也不太相同，靠自己也弄不出一樣感覺，只好上網發文希望有鼎泰豐炒飯師傅能線上教學一下。

發文引起網友關注，釣出內行人分析鼎泰豐炒飯的做法。他表示，鼎泰豐炒飯其實是「外省式炒飯」，所以熱炒店炒出的台式炒飯無法滿足原PO的需求，接著便分析鼎泰豐炒飯的做法，讓原PO可以試著做出口味接近的炒飯。

首先，鼎泰豐炒飯沒有經過爆香，所以不會有香氣撲鼻感，也不是用隔夜飯炒出來的。他建議米可以選擇與鼎泰豐一樣的「台梗9號」或蓬萊米，先浸泡30分鐘後，再以「米：水＝1：0.85~0.9」的比例去煮，煮好後取適量翻鬆、散掉蒸氣即可。配料蝦仁、肉絲都需要預先炒熟，蝦仁注意要如油泡般處理，才能讓它保持鮮嫩口感。

炒飯時，選用豬油、葵花油或玄米油去炒，一碗米配兩顆蛋，蛋也要用外省式「金銀蛋炒法」，不先打勻而是直接熱鍋下蛋，待蛋凝固八成後再翻炒，接著放飯和蔥花，再加白胡椒和鹽調味，起鍋前再把準備好的蝦仁或肉絲放下去拌一拌，就能得到原PO想要的炒飯了。

內行人教學獲網友一致好評，大讚專業「你炒飯系嗎」、「太神啦，有機會試試」、「你是不是前員工」、「外省式炒飯確實是這樣做，我爸（廚師）也是這麼說」，也有人求其他炒飯做法「以前鼎泰豐炒飯有加醬油蒜頭跟辣椒俗稱全套的，也能教學嗎？」