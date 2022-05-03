情侶隱瞞快篩陽性藉口瞎 醫師急壞「急診多高風險族群」

疫情延燒影響到許多人的生活，也產生許多隱瞞染疫的「道德風險」。急診科醫師白永嘉2日便在臉書發文，指出遇到一名病患因腹痛來掛急診，看診到一半才發現同行女友早上才測出是「快篩陽性」，所有醫護人員和急診病人頓時處於高風險。醫師也沉重呼籲「真的不要這樣」。

白永嘉文中說到，目前急診分流的制度下，那位病人主訴腹痛、無發燒、無呼吸道症狀，進入了乾淨的看診區域。檢查到一個段落後，一起進來的病人女友才說出「今天早上自行快篩為陽性」、「我不想說、因為我怕我講了會影響我檢查和處理的速度」，結果該病人一測，果然結果也是陽性。

醫師因此大嘆「急診有很多老人、慢性病、嚴重的病人！」就醫請務必誠實告知，不要只貪圖求自己的方便，很多醫護和病人會因此受到影響。

許多網友紛紛認為該對情侶行為自私，並表示「這樣的行為已危害到他人」、「醫護單位已經很辛苦了！可以不要隱藏確診而危害到幫助自己的醫療人員嗎？」、「不老實就別出門，至少不會害到別人真的不懂這種人在想什麼」，也有人聯想到「之前林口長庚就是怕這樣的病人，規定要現場快篩陰才能進急診室，卻也因此造成一位兩歲男童喪生。」