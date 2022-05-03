快訊

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情侶隱瞞快篩陽性藉口瞎 醫師急壞「急診多高風險族群」

聯合新聞網 / 綜合報導
北部各大醫院急診人滿為患。記者胡經周／攝影
北部各大醫院急診人滿為患。記者胡經周／攝影

疫情延燒影響到許多人的生活，也產生許多隱瞞染疫的「道德風險」。急診科醫師白永嘉2日便在臉書發文，指出遇到一名病患因腹痛來掛急診，看診到一半才發現同行女友早上才測出是「快篩陽性」，所有醫護人員和急診病人頓時處於高風險。醫師也沉重呼籲「真的不要這樣」。

白永嘉文中說到，目前急診分流的制度下，那位病人主訴腹痛、無發燒、無呼吸道症狀，進入了乾淨的看診區域。檢查到一個段落後，一起進來的病人女友才說出「今天早上自行快篩為陽性」、「我不想說、因為我怕我講了會影響我檢查和處理的速度」，結果該病人一測，果然結果也是陽性。

醫師因此大嘆「急診有很多老人、慢性病、嚴重的病人！」就醫請務必誠實告知，不要只貪圖求自己的方便，很多醫護和病人會因此受到影響。

許多網友紛紛認為該對情侶行為自私，並表示「這樣的行為已危害到他人」、「醫護單位已經很辛苦了！可以不要隱藏確診而危害到幫助自己的醫療人員嗎？」、「不老實就別出門，至少不會害到別人真的不懂這種人在想什麼」，也有人聯想到「之前林口長庚就是怕這樣的病人，規定要現場快篩陰才能進急診室，卻也因此造成一位兩歲男童喪生。」

快篩 醫師

延伸閱讀

她帶家人做PCR結果全家確診 媽反罵：害我被關在家

他驚呼「國外自助煮泡麵」好新奇 網秒回：台灣不適合

咖啡廳員工確診後被開除 回報「接觸者」老闆還提告

賣場時鐘為何都是10點10分？ 內行曝：魔鬼藏細節裡

相關新聞

目睹奧客「偷戳壽司又不拿」網氣炸 前員工揭壽司迴轉檯秘密

台灣迴轉壽司餐廳興盛，這種邊拿邊吃、自己掌控壽司種類和數量的消費方式，很受大人小孩歡迎，但也常出現沒公德心的客人破壞他人享用美食的樂趣。有網友就抱怨遇到亂戳壽司又不拿的奧客...

家中突現怪蟲以為蟑螂、男子崩潰想賣房 網友一看驚呼：你發財了

家中有神秘怪蟲，你會有什麼反應？有名男子在臉書社團發文，指在家中發現一條神秘怪蟲，外形酷似蟑螂，直言已被嚇到想賣掉房子，求問其他網友該隻蟲究竟是「益蟲」還是「害蟲」。

台南吃不到！鄉民淚求「鼎泰豐炒飯」做法 內行人曝美味秘訣

台灣餐廳「鼎泰豐」之名享譽國際，是外國旅客來台必吃美食之一，除了經典的小籠包外，炒飯、紅油抄手、元盅雞湯等也是饕客推薦菜單。

情侶隱瞞快篩陽性藉口瞎 醫師急壞「急診多高風險族群」

疫情延燒影響到許多人的生活，也產生許多隱瞞染疫的「道德風險」。急診科醫師白永嘉2日便在臉書發文，指出遇到一名病患因腹痛來掛急診，看診到一半才發現同行女友早上才發現是「快篩陰性」，所有醫護人員和急診病人頓時處於高風險。醫師也沉重呼籲「真的不要這樣」。

分享抽獎連結被久沒連繫同學炸紅包 他怒問：哪來的勇氣？

台灣人參加婚禮時，會依照跟新人的交情來包紅包，網路上也有不少紅包價目表，但日前有位網友抱怨，收到超無言的「炸紅包方式」，指出畢業多年的高中同學，私下完全沒有交情，卻突然私訊詢問「可以炸你紅包嗎？」讓他直呼「超扯的炸紅包方式，真的什麼人都有！」

咖啡廳員工確診後被開除 回報「接觸者」老闆還提告

台灣本土疫情嚴峻，許多業者的生意也受到影響，但有一名網友就表示他快篩陽性後，主動告知老闆自己暫時無法上班，卻直接被開除，經PCR檢測確診後，依照衛生局指示，他主動提供接觸者資料，老闆卻揚言要提告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。