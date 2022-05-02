分享抽獎連結被久沒連繫同學炸紅包 他怒問：哪來的勇氣？

台灣人參加婚禮時，會依照跟新人的交情來包紅包，網路上也有不少紅包價目表，但日前有位網友抱怨，收到超無言的「炸紅包方式」，指出畢業多年的高中同學，私下完全沒有交情，卻突然私訊詢問「可以炸你紅包嗎？」讓他直呼「超扯的炸紅包方式，真的什麼人都有！」

一名網友在PTT發文表示，高中畢業多年以後，有次他在群組轉傳一篇商品抽獎的網址，過沒多久突然收到高中同學的訊息，對方表示「謝謝你讓我抽中買一送一，非常感謝」，他回了「不客氣」的貼圖以後，原PO疑惑「這只是一般的抽獎轉貼文，有必要謝謝這種事情嗎？」

過了兩天以後，高中同學又突然私訊，直接說明「我要結婚了，可以炸你嗎？」收到這則訊息，原PO看傻了眼，指出「連時間、地點都沒有說，就只有問可以炸你嗎？到底哪來的勇氣講這句話？我連她現在住哪，做什麼工作，有沒有男友都不知道，唯一有連結的，就是我丟了轉發貼文，她看了以後，抽中買一送一券」，最後原PO氣得直呼「超扯的炸紅包方式，真的什麼人都有！」

對此，有網友建議他「包1200元，帶三個人去吃就好，順便拿喜餅」、「確實很無言，你可以拒絕」，還有人分享「我遇過新同事進公司不到1個月就丟炸彈，而且是每人送1張，宴客完請婚假+事假(蜜月)，銷假回來上班後，就立刻辭職，我覺得這個比較無恥」、「我也遇到過蜜月回來說懷孕了，開始請安胎假，後面產假育嬰留停，過了一年多才回來，然後重新受訓，三個月後說又懷孕了，接受又是安胎產假育嬰留停，之後離職，總計只有試用期那三個月有來上班，之後三四年根本沒看過人」。