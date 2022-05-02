咖啡廳員工確診後被開除 回報「接觸者」老闆還提告

台灣本土疫情嚴峻，許多業者的生意也受到影響，但有一名網友就表示他快篩陽性後，主動告知老闆自己暫時無法上班，卻直接被開除，經PCR檢測確診後，依照衛生局指示，他主動提供接觸者資料，老闆卻揚言要提告。

原PO在Dcard以「我以為確診夠倒霉了，沒想到連工作都沒了」為題發文表示，他昨日（1日）下班回到家後發現身體不太舒服，就做了快篩，沒想到是陽性。他第一時間就告知老闆，自己有可能確診了，可能無法去上班，「結果老闆的回覆，卻是要我在家好好休息，要我之後不用去上班了」，老闆的理由是原PO會影響到咖啡廳開幕流程，但實際上，開店的SOP流程已經完成了70％以上，他也全程積極的參與，雖然確診，但隔離完依舊有兩週左右的時間可以將剩餘30％的部分學習完畢。

原PO也向老闆表示，這樣的理由他沒辦法接受，但老闆選擇忽略他的困惑，並且將一切事宜通通委託給沒有決定權的店長，並且堅持要店長冒著染疫的風險，到原PO家樓下找他拿店的鑰匙

原PO檢測PCR確定確診後，依照衛生局規定，回報「接觸者資料」進行匡列，所以他在公司群組上詢問每個員工的資料，卻遭老闆提告，「針對XXX所說的話，我明天決定正式提出告訴，該員所有的資料，我會提供給警察局，我認為，該員一直在說不實的指控，已經對我及公司造成影響和傷害」。

網友紛紛留言，「就給他告啊，嚇嚇你而已啦，到時候你就事實陳述，然後別被摸頭，證據都留起來，之後收到信件就差不多可以公佈店家名字了，剛試營運對吧？」、「雇主好像不能用你得了新冠肺炎開除你，能去申訴」、「要告人容易，但告不告的成就有難度，說不實指控還要有證據佐證」、「笑死，要告什麼？唬爛你的」、「確診不是開除員工的理由」、「能理解原老闆的立場，但做法太激進了吧，明明留職停薪也可以，非得直接開除人」。