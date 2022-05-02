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與病毒共存下最慘的族群 她崩潰：我們真的撐不住了

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友表示病房護理師陸續有人確診導致人力大減，急診護理師也陸續確診，讓2個人力顧50個病人。示意圖／ingimage
有一名網友表示病房護理師陸續有人確診導致人力大減，急診護理師也陸續確診，讓2個人力顧50個病人。示意圖／ingimage

最近疫情嚴峻，本土昨天（1日）新增1萬6936病例再創新高，有一名護理師表示她的同事們都紛紛確診了，導致人力大減，讓她崩潰喊道，「我們真的撐不住了」。

原PO在Dcard以「我們真的撐不住了」為題，幫她的護理師朋友代為發文，病房護理師陸續有人確診導致人力大減，關病房後，病人、陪病者、護理師與住院醫師都要篩檢，但「主治醫師可以不篩檢！主治醫師還可以去分院看診」，急診護理師也陸續確診，讓2個人力顧50個病人。

門診部遇到有症狀病人也是被請去採檢，原PO指出，「還有主治醫師看診時把自己的口罩拉到下巴後就沒有拉回去了，原因是他會吸不到氣」，醫師在沒有症狀下可以不去篩檢，造成更大的傳播鏈也無從得知，這些事讓她感到崩潰，「蠟燭有被燒完的一天，新的蠟燭也會腰折，快被壓垮了」。

網友紛紛留言，「辛苦了第一線的醫護人員和義工」、「辛苦了，這該死的疫情下每個人都不容易沒錯，但最辛苦的還是第一線的你們」、「我是分院員工，醫師口罩拉到下巴沒拉回去，可以寫院長信箱（需實名）或是教育部信箱投訴，然後如果N95口罩接觸到病人真的沒關係，那衛福部幹嘛不直接要求民眾戴N95，我記得SARS的時候大家都是戴N95啊」、「就算確診還要上班，因為人力不足，跟衛生署通報後，就不需要隔離，必須回醫院上班。沒事真的不要來醫院，醫院最毒」。

護理師

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